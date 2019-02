Fuerte crítica de la Juventud Radical: “no fue consenso, fue imposición y coacción”

A través de un comunicado advirtieron que no hubo consenso en el armado electoral y pidieron que se le dé a la ciudadanía opciones que representen a todos.

“En la presentación de listas Se replicó una vez más lo que venimos advirtiendo hace tiempo.

Los últimos días se dio un desfiladero ante la oficina del Ministro del Interior Rogelio Frigerio, como ¿conocedor de la realidad entrerriana?”, comienzan a reflexionar desde la Juventud Radical.

Luego señalaron que “desde ese despacho se ‘apretó’ a los intendentes diciendo que si pegaban con otro candidato que no fuera el “oficial” no podían pegar con los demás. Se subieron y bajaron candidaturas a dedo y con el aval de la dirigencia del radicalismo que hoy integra la lista de ‘consenso’”.

La Juventud Radical Entrerriana “brega para darle a la ciudadanía opciones amplias en las que podamos sentirnos todos representados. Este armado, -porque no podemos hablar de construcción-, coacciona al radicalismo y fundamentalmente a todos los ciudadanos que ven disminuido su libertad para poder elegir quien los representa dentro de Cambiemos”, sostuvieron.

“Sea cual sea el resultado electoral, la representación radical que vamos a tener en la Cámara de Diputados va a ser ampliamente menor a la que tenemos hoy. Ante esta realidad, comprendemos la manifestación de muchos jóvenes radicales que van a abstenerse de participar en esta elección, por no sentirse representados. Alentamos a todos ellos a seguir trabajando en la construcción de un radicalismo fuerte y democrático”, indicaron en el documento.

Finalmente, señalaron que “a pesar de todo este malestar, y aunque no haya sido por la juventud radical, celebramos la candidatura de la joven Lucía Varisco, como representante de la ciudad de Paraná. No tenemos que esperar los resultados electorales para ver que hoy no ganó nadie. Perdió la democracia, pierde el radicalismo, perdió cambiemos y en definitiva, perdió la ciudadanía entrerriana”.