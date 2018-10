Fuerte reacción de la familia de Rodrigo a días del estreno de su película

A punto de que El Potro, lo mejor del amor llegue a los cines, Betty Olave, Ulises Bueno y una prima del recordado cantante se mostraron molestos con el filme.

En medio de la gran expectativa que hay por el estreno de El Potro, lo mejor del amor, la biopic de Rodrigo Bueno, parte de la familia del recordado cuartetero se mostró crítica con el filme.

La historia dirigida por Lorena Muñoz, quien también estuvo a cargo de Gilda, cuenta el lado más íntimo de Rodrigo, que incluye desde sus amores hasta sus adicciones.

Ramiro Bueno (20), hijo del cantante y quien autorizó el guión, le reconoció días atrás aClarín: “Particularmente me shockearon algunas partes. A mí siempre me contaban las cosas buenas y me encontré con otro costado de mi padre. El dolor que tenía, o la mala gente que se le acercaba y lo tenía a su merced, eso por ahí yo lo desconocía”.

Ahora quien se expresó tras ver la película es Betty Olave, la mamá del ídolo que es interpretada por Florencia Peña en la ficción: “Pongo en conocimiento de los medios de comunicación que, habiendo visto El Potro, lo mejor del amor, no emitiré opinión o comentario, ni realizaré declaraciones de ninguna índole. Agradezco a todos los medios por el interés y reitero el pedido de respeto por la memoria de mi hijo”, asegura un comunicado que su hijo Ulises Bueno compartió en Instagram.

“Gracias a todos los que le escribieron a mi madre, le hice saber de su comprensión y apoyo. ¡¡¡Está muy agradecida!!!”, escribió Ulises al publicar el texto. El cantante también se mostró descontento con la película y posteó una foto de un caballo junto a la frase: “Así cuentan la historia los que no te conocieron”.

Eso sí, Ulises dejó en claro públicamente que la película no afectará la relación con su sobrino Ramiro, al compartir varias fotos juntos y expresarle: “¡¡Rami, querido!! Nosotros somos tu familia y estamos dispuestos a acompañarte en todas, no estamos enojados, ¡¡te amamos mucho!! ¡Dejalos que hablen, nosotros nunca vamos a dejar dejar de ser una familia! ¡TE AMAMOS!”

Romina Olave, prima de Rodrigo, publicó un fuerte mensaje en Instagram Stories: “Sólo espero que no se estrene, ni salga esa película bizarra sobre la vida de mi primo Rodrigo. Por lo poquito que hemos visto, nada es verdad, ni cierto. No sé en qué se basaron sin haber hablado con nadie de la familia. Que Dios los perdone, yo mientras viva voy a defenderte siempre, angelito de mi vida”.