Un siniestro vial ocurrió anoche en República Oriental y Urquiza, que involucró a un automovil Peugeot.

Producto del accidente, una mujer resultó con heridas leves y fue trasladada en ambulancia por precaución.

Debido a la zona en la que se produjo el choque (cuadra de la Jefatura Departamental) rápidamente varios policías asistieron a los involucrados en el siniestro vial.