ANOCHE
Fuerte siniestro vial en el centro de Gualeguaychú: una mujer sufrió heridas
Ocurrió en la noche del lunes en nuestra ciudad, en inmediaciones de la Jefatura Departamental.
Un siniestro vial ocurrió anoche en República Oriental y Urquiza, que involucró a un automovil Peugeot.
Producto del accidente, una mujer resultó con heridas leves y fue trasladada en ambulancia por precaución.
Debido a la zona en la que se produjo el choque (cuadra de la Jefatura Departamental) rápidamente varios policías asistieron a los involucrados en el siniestro vial.
