Galimberti bajó su precandidatura a Gobernador e irá por la reelección en Chajarí

“En política, siempre lo digo, las construcciones son colectivas. Cada uno es uno más entre otros. Las construcciones en política, al igual que en la vida, nunca son individuales. Y siempre necesitan el aporte de muchos”.

El mensaje fue publicado en redes sociales. Galimberti precisó: “Justamente, como considero que somos uno entre muchos, hemos decidido, entre varios de los espacios que conformamos Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, trabajar en aunar esfuerzos, dejando de lado algunas mezquindades y algunas aspiraciones personales, pero con un objetivo común que nos engloba a todos, y que es la de ofrecerles a los entrerrianos un cambio para terminar con 16 años de gobiernos justicialistas en la provincia de Entre Ríos”.

En esa línea, Galimberti agregó: “En lo personal, voy a poner toda mi capacidad de trabajo, mi pasión, mi energía, en esta ciudad, en la que nací, me crié, pero sobre todas las cosas he elegido, me pondré a consideración de mis vecinos para un nuevo período de gobierno, invitándolos a trabajar juntos en un camino que hemos iniciado hace algo más de 3 años y que comienza a dar sus frutos”.