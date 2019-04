Gamarra se manifestó en contra del proyecto de despenalización del aborto

El precandidato a diputado provincial del Partido Ser Entre Ríos, que en la ciudad apoya la reelección de Martín Piaggio, se refirió a la conformación de este espacio.

“No es una postura de ventajismo político. Cuando me recibí de abogado mi tesis de grado trató sobre el estado jurídico del embrión, ya en 2004 estábamos empezando a discutir la concepción de la persona y ese tipo de cuestiones. Desde esa concepción entendí que era el momento para plantearlo, ya que uno se propone como candidato a legislador”, explicó Lisandro Gamarra en ElDía desde Cero.

Ser entre Ríos es un partido “de corte vecinalista”, integrado por “diferentes expresiones políticas, a lo largo y a lo ancho de la política” y lleva de precandidata a gobernadora a Tania Acebal.

“De los 17 departamentos tenemos representación en 16. Y hemos armado lista en 14 municipios, donde llevamos la boleta completa, con candidatos a intendente”, remarcó el precandidato a diputado provincial. Esta situación no se da en Gualeguaychú, donde el partido acompaña la reelección del intendente Martín Piaggio.

En este sentido, Gamarra respaldó “la gestión actual”, y concretamente valoró “la recuperación de espacios públicos, servicios, accesibilidad y la discusión de la carta orgánica”

La provincia

Según la óptica de Gamarra, su partido recibirá los votos de los desencantados de Cambiemos y de quienes rechazan el acuerdo de Bordet con Urribarri en el justicialismo.

“Nuestro partido fue creado en base a la recuperación de valores, para trabajar la temática del aborto en materia legislativa, no desde una posición sesgada de decir no por el no, sino de llevar propuestas a la Nación que tienen que ver con la modificaciones de la Ley de Adopción y el asistencialismo para las mujeres en situación de embarazo”, indicó.