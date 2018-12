García recorrerá la ciudad junto a Hidráulica de Entre Ríos

El secretario de Obras Públicas de Gualeguaychú, Carlos García, se reunirá por la mañana con un equipo de ingenieros pertenecientes a Hidráulica de la provincia, para relevar los lugares más afectados tras el temporal.

Los 70 mm de lluvia en un lapso de 90 minutos dejaron secuelas en Gualeguaychú. Fue tanta el agua que cayó del cielo en tan corto lapso de tiempo que saturó todos los desagües y esto originó que muchos vecinos fueran afectados.

“Hoy estamos en una etapa de intervenir lugares, de recuperar la trama vial, esto no va a ser inmediato porque la erosión en las calles de tierra fue impresionante por la gran cantidad de lluvia, que arrastró sedimentos. Nos va a llevar un par de días poder restituir el servicio en todos los lugares”, señaló García en diálogo con ElDía desde Cero.

El funcionario explicó que “el sistema cloacal se ve colapsado por el ingreso de agua de lluvia” y que debido a este fenómeno se agrava la situación, principalmente en los puntos más bajos de Gualeguaychú, donde se ubican barrios como el Florida, 200 viviendas y Alarcón, entre otros.

El agua causa anegamientos, pero en cuestión de un corto lapso de tiempo se escurre. “Los desagües se encuentran limpios”, aclaró García, e indicó que la situación de anegamiento “se debe a la intensidad de lluvia” y que los desagües “se ven superados en la capacidad por esa intensidad”.

“También los campos y terrenos están saturados de humedad y no hay grado de permeabilidad, está todo rápidamente escurriendo por los arroyos y las cañadas; y llega más rápido a los puntos bajos. Nos inundamos más rápido pero también se va rápido”, explicó.

Para tratar de solucionar este tipo de inconvenientes, “está llegando una misión de ingenieros de hidráulica para recorrer puntos críticos”. García señaló que uno de las principales cuestiones a resolver son las calles de tierra, que en algunos lugares por la pendiente y el arrastre de materiales han quedado bastante deterioradas: “Nos va a llevar algunos días recomponer la trama vial”.

Ayer hubo inconvenientes en zonas donde antes no se habían registrado este tipo de problemas, a los que se calificó como “extraordinarios”, como ser el desborde de la obra del canal Clavarino, el entubado sobre calle Juan José Franco y la obra del conducto de avenida Del Valle, “que se vieron superados por la intensidad de agua”.

Por el momento el pronóstico es alentador hasta fin de año, pero en el caso de que se vuelva a repetir este fenómeno, García no fue muy esperanzador con que no se vuelvan a repetir las consecuencias. “Vamos a seguir haciendo un trabajo paliativo, de limpieza, de ampliación en lugares críticos, pero si se producen estos fenómenos hay que tener en claro que la solución no está de un día para el otro”, manifestó.

Hay una obra millonaria en carpeta que necesita de financiamiento provincial, nacional e incluso hasta internacional, y a la Municipalidad le han pedido que fijen prioridades para atender urgencias. “Es una gran obra con más de 7 mil hectáreas de cuenca, desde el Regimiento hasta el arroyo El Cura, es una gran superficie con una gran cantidad de zonas rurales, y hemos priorizado el tramo medio, la zona más urbanizada, desde el Boulevard Martínez y el arroyo El Cura, con lo cual las obras se encararían por esos sectores. En Boulevard Martínez y calle Las Tropas tenemos más de 3500 metros con un gran volumen de tierra que se va a extraer de esos lugares y luego la continuación hasta el arroyo El Cura, que daría respuesta para recibir este caudal de agua”, informó el responsable del planeamiento urbano de la ciudad.