Gastón Narbay: “ Racing pegó en los momentos justos y demostró que es un equipo con jerarquía”

El técnico analizó el pasaje a semifinales de la Academia. También lo hicieron Brian Díaz y Pablo Mander, figuras claves para que el “Verde” diera vuelta la historia, y empiece a pensar en Unión de Crespo.

Luego de un primer tiempo, en donde predominó la intensidad de Ciclista con la juventud que caracteriza al plantel de Paraná, Racing dio vuelta el partido, arrolló en el tercer cuarto a su rival y aseguró el triunfo en el último chico. Fue 79 a 66, tras un parcial de 38-31, favorable a los de la capital provincial.

Gastón Narbay, entrenador local, vivió el partido con mucha intensidad. Rezongó en el primer tiempo, porque no encontró respuestas en la cancha; mientras que en el segundo no paró de dar indicaciones y de festejar cada ataque. Culminado el partido, se abrazó con sus jugadores y se desplomó en el banco. No era para menos. El juego fue muy intenso. El local pasó de un primer tiempo decepcionante, en donde falló a la hora de subir la bola y tomar decisiones en ataque, a una etapa final casi perfecta.

Entrevistado por ElDía, señaló que en el primer tiempo “ entramos en el terreno de la desesperación, nos apuramos mucho, sin embargo terminamos 7 puntos abajo, algo que marca que en defensa estuvimos acertados”. Destacó que a la vuelta del descanso largo “Racing mostró toda su jerarquía, pegó en los momentos justos con un desgaste tremendo, debido a que ellos rotan permanentemente”. Dijo que la serie fue muy “dura, pero terminamos siendo contundentes en el momento justo”. Ahora, indicó, es “tiempo de recuperar los soldados y pensar en Unión de Crespo, también despejar un poco la mente y disfrutar este pasaje a semifinales”.

Brian Díaz, sumó 39 minutos en cancha, fue uno de los protagonistas de la levantada de Racing. No estuvo fino en los lanzamientos de cancha, pero metió 7 asistencias y bajó 5 rebotes, además de marcar 7 puntos. Con garra y decisión subió la bola y contagió a sus compañeros. Terminó extenuado y acalambrado en el tablero que da a la cancha auxiliar.

Culminado el juego dejó sus impresiones sobre el mismo, destacando que el “temple y el corazón tienen que ir a mil, pero la cabeza debe estar fría. Somos un equipo con experiencia y en el segundo tiempo marcamos el camino”. Expresó que, de ahora en más, tenemos que “apretar el acelerador y no perdonar a nadie”. Dijo que este rival, por Ciclista de Paraná, nos “costó mucho más de lo que esperábamos. Ciclista tiene un plantel joven, con mucho futuro, que nunca se da por vencido”. Tal es así que fue el “equipo que más nos costó de todos los que enfrentamos”.

Dijo que terminó “agotado tanto en físico como en lo psicológico, debido a que en el segundo tiempo corrimos mucho, en un lapso donde la intensidad fue muy alta”.

Pablo Mander tuvo un tercer cuarto soñado, tras un primer tiempo, donde la asfixiante marca rival no le otorgó margen alguna para jugar e imponer su potencia en el poste bajo. Sin embargo en el tercer chico, el “Gordo” impuso condiciones, transformándose en la principal vía de gol del local.

Extenuado, destacó el funcionamiento del equipo. Dijo que “nos encontramos por momentos, y cuando Racing se encuentra es peligroso en todas las posiciones”. Señaló que “ había que esperar el momento, debido a que ellos, Ciclista, son muy intensos y había que leer esa situación, pero una vez que bajaron esa intensidad, encontramos los espacios y marcamos diferencias”, cerró el pivote que tuvo un porcentaje, 7/7, perfecto de cancha y desde la línea con 3/3, totalizando 17 unidades, además de bajar tres rebotes y meter una asistencia.

Unión rompió todos los pronósticos

El equipo de Crespo bajó al candidato Sportivo San Salvador derrotándolo, 69-58- en calidad de visitante y será rival de La Academia en semifinales. Fue en “El Corralito”, gimnasio del mejor equipo de la fase regular y uno de los candidatos a estar en la final. Rodrigo Gieco, con pasado en Racing, fue la máxima figura del “Verde” de Crespo, dejando en su planilla 20 puntos y 5 rebotes, secundado por Francisco Folmer con 16 unidades y 5 recobres.