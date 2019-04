Gerdau aseguró que “una derrota o un triunfo no van a cambiar mis principios”

Así se expresó el pre candidato a senador por el departamento Gualeguaychú, Natalio Gerdau, luego de reconocer su derrota en las elecciones PASO realizadas este domingo.

“Este domingo de elecciones quedó más claro que el agua clara, qué es lo que la gente quiere y qué proyecto prefiere. Como justicialistas que somos vamos a ir detrás de la propuesta de este frente que encabeza Bordet en la provincia y Piaggio en Gualeguaychú. De eso no tenemos duda alguna”, expresó el actual secretario de la cámara de senadores de Entre Ríos.

Acotó luego “sentimos un gran orgullo por haber participado de esta contienda, como dice un viejo adagio `La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce` y nosotros reconocemos el dolor de no haber ganado, pero las cosas suceden, pasan y ahora es tiempo de pensar en apoyar a los ganadores”.

Luego expresó: “a partir de mañana se irán acomodando las sandías en el carro, sobre todo porque hay un gran desafío el 9 de junio y el peronismo debe estar unido. Eso nos va a garantizar el triunfo y la reelección de Martín y de Bordet”.

Finalmente Gerdau agregó “mi futuro es continuar con la tarea a la que fui encomendado como secretario de la cámara de senadores y militando como siempre lo he hecho. Una derrota o un triunfo no van a cambiar mis principios o mi manera de actuar. Me ha tocado ganar y pude aprovechar en beneficio de la gente, cuando fui director zonal de vialidad o cuando fui senador departamental. Hoy el panorama es diferente pero sigo siendo el mismo y me pongo a disposición para que vuelva a triunfar el justicialismo en Gualeguaychú, en todo el departamento y en la provincia”.