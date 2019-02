Gerdau ratificó que participará de la interna del PJ en Gualeguaychú

Natalio Gerdau, actual secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, ratificó su postulación como precandidato a senador departamental por el justicialismo, con la Lista 432, luego de participar de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias en la legislatura entrerriana.

“Estamos en camino y estamos muy bien”, expresó el dirigente al tiempo que agregó “solo aguardando acercarnos a la fecha del plazo de presentación de listas, para concretar el trámite”, contando con “muchos más de los avales que exige la Junta partidaria del PJ en estas instancias” y destacando que en caso de poder pegar las listas “acompañaría a Bordet sin dudar y a los compañeros que se postulen”.

Unidad

Gerdau participó este viernes, presidiendo en su rol de secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, junto al gobernador Gustavo Bordet y al vice gobernador, Adán Bahl; de la Asamblea Legislativa 2019, en un nuevo proceso ordinario que se inicia en ambas cámaras provinciales.

Se mostró de acuerdo con la unidad alcanzada a nivel provincial dentro del Justicialismo, al tiempo que aclaró que si bien él se presenta como alternativa en la interna “lo hago precisamente en la misma sintonía que es la de acercar sectores del PJ Gualeguaychú que hoy parecen distanciados”.

432

Recordemos que el pasado 6 de febrero Gerdau solicitó número de lista para participar como pre candidato a senador por el departamento Gualeguaychú y le otorgaron la número 432.

Gerdau ya fue senador entre 2011 y 2015, accediendo a ese cargo con más del 60% de los votos. Allí presentó más de 60 proyectos en ese periodo, y apuesta a su trabajo como integrante de la cámara alta provincial, como a su permanente presencia en el departamento durante 15 años, pero también por su, hoy recordada, excelente gestión como Jefe Zonal Gualeguaychú de Vialidad Provincial.

“Nunca dejamos de transitar el departamento, ocupando o no algún cargo, eso la gente lo sabe. Hoy no basta salir en campaña unos meses antes de cada elección, no hay que subestimar. Por eso estamos ahora en este nuevo rumbo para seguir haciendo cosas para el departamento y la ciudad de Gualeguaychú”.