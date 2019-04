“Vamos a poner nuestro énfasis en los caminos del Departamento”

El pre candidato a senador provincial por el departamento Gualeguaychú (LISTA 432) del Partido Justicialista, Natalio Gerdau expresó que “la problemática a solucionar de manera inmediata son los caminos de nuestro departamento, por eso, entre otros temas, vamos a poner énfasis en esa cuestión”.

Así se expresó por FM Cristal de Urdinarrain, donde también contó “más allá de la cuestión legislativa y muchas otras cuestiones porque ocuparse, -lo sé muy bien porque hace 15 años que transito el departamento-, los caminos han pasado a ser un tema casi emblemático que nos identifica de manera lamentable”. Por eso “como alguna vez lo hicimos desde la zonal de Vialidad, vamos a recuperar la trama vial”.

Gerdau explicó: “venimos bien; estamos dando lucha, como siempre lo hicimos con nuestra cartas, de manera clara y transparente, porque así la gente nos conoce. Le explicamos cómo cortar la boleta, cuestión que no es sencilla porque está pegada a la del gobernador Gustavo Bordet y hay que cortar en ambos lados, pero la recepción es buena tanto en la ciudad de Gualeguaychú como en el departamento y eso nos alienta y nos da esperanza”.

Aclaró: “deberíamos ir pegados todos al gobernador, hubiera sido lo justo, pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, no es nuestro estilo. Estamos bien, con fuerzas, acompañado por un grupo de militantes y simpatizantes, recorriendo con Amalia Peroni (quien integra la fórmula) donde encontramos disposición a cortar la boleta a cambio de la nuestra, la 432”.

Experiencia

Por otra parte Gerdau dijo “que la gente sepa a quien elige, porque hoy se necesitan soluciones inmediatas, nosotros se las garantizamos, como ha pasado siempre, como me conocen. El estado, la administración pública no puede ser una escuelita, donde uno entra a aprender y para ver los resultados tiene que esperar un tiempo. No es sencillo, porque hay que conocer los funcionarios, que te conozcan, realizar gestiones y demás actividades, por eso nosotros le decimos a la gente que ya tenemos ese paso ganado. Hace muchos años que transitamos los pasillos de casa de gobierno, del departamento, de los municipios y las juntas del departamento”.

Acotó “la vocación de servicio y el compromiso lo tenemos desde siempre, pero la voluntad no lo es todo en política, hay que levantarse cada día pensando en cómo lograr las soluciones para la gente en general, con quien hablar, dónde gestionar, etc.”.

En ese sentido “nuestra experiencia desde coordinar las Juntas, conducir vialidad y el mismo senado, nos coloca en una posición inmejorable. Hemos mantenido una excelente relación y hemos trabajado mucho con los intendentes, por eso decidimos, entre otras cosas, jugarnos en esta carrera que, aún despareja, nos posiciona muy bien”.

Luego del 14

Finalmente Gerdau manifestó “a partir del lunes 15 de abril si gano voy a convocar para trabajar juntos y si no, espero que quienes triunfen hagan lo mismo. La frase el que gana conduce y el que pierde acompaña debe plasmarse en la realidad, a veces no sucede, por eso es bueno recordarlo. Acá apuntamos al triunfo del peronismo y que Gustavo Bordet sea reelecto”.