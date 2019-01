Ghiglione: “Estar cerca de Piaggio no es estar cerca del kirchnerismo”

El médico y ex candidato a Intendente de la ciudad, Enrique Ghiglione, fue entrevista en Viene con Yapa (Radio Cero). Habló sobre su cercanía ideológica con Piaggio y sobre sus ganas de seguir trabajando en proyectos en pos de colaborar con la ciudad.

Las frases destacadas:

“Cuando Nuevo Espacio empieza a jugar con la izquierda, nosotros decidimos comenzar a fundar un espacio desde otro lugar. Ideológicamente nosotros seguimos en el mismo lugar; conformando el proyecto Renovar porque nosotros no queremos traicionar nuestros principios”.

“Nosotros podemos hacer una alianza con el Peronismo. Si me preguntan si me sentaría a hablar con el Intendente Piaggio, claramente. Yo puedo hacer alianzas ideológicas donde no traicione nuestros principios. Con Piaggio nos hemos juntado, hemos trabajado ordenanzas como el del ordenamiento territorial, el glifosato y el del Banco de Tierras”.

“La grieta no le sirve a la gente. Hay que ver a los jubilados, a los trabajadores que no pueden tener una casa o a mis compañeras del Hospital a las que les llega 3 mil pesos de gas. Yo tengo otra posibilidad gracias a mi trabajo y porque pude acceder a una Facultad que no era privada”.

“Estar cerca de Piaggio no es estar cerca del kirchnerismo. Me duele que gente que me conoce diga eso. Yo voy a trabajar por mi ciudad sea con Piaggio, Gómez o el que sea. Si hay que hacer proyectos de salud, los voy a hacer con quien sea”.

“Cuando fui candidato a Intendente hablé del Consejo de Seguridad porque la gente pide por estas cosas, por la droga, por los robos; y también pedí por la Carta Orgánica. ¿Cuándo es el momento de hablar de esto? ¿Nunca? Es hora de discutir con las visiones de todos los espacios e instituciones”.

“Ahora hay una nueva clase social que es el ‘pobre trabajador’. La única herramienta que hay para darle una posibilidad de vivienda es el Banco de Tierra. Estas son políticas de Estado que yo hablé desde hace años”.

“Yo he sido crítico de cosas como el estado de la trama vial, del arreglo del centro y por debajo una gran fuga de agua. Se los digo, tenemos visiones diferentes, pero si hago una alianza con el partido gobernante voy a seguir diciendo estas cosas”.