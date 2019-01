Gigliotti apuntó contra Holan por su salida de Independiente

Luego de que el miércoles se haya confirmado la venta de Emmanuel Gigliotti al Toluca de México, el delantero se despidió de los hinchas de Independiente desde Ezeiza.

El Puma habló sobre su salida y de su relación con Ariel Holan. “Mi salida de Independiente fue rara, a los hinchas los amo y los voy a extrañar”, fue la primera frase que expresó el Puma ante los micrófonos desde el Aeropuerto de Ezeiza, minutos antes de tomar el avión hacia su nuevo destino.

El goleador de la actual Superliga fue consultado acerca de su vínculo con el entrenador del Rojo. “Ya no tenemos relación”, respondió de manera contundente quien marcó 12 tantos en el torneo local. Y después agregó que mientras estuvo bajo sus órdenes sólo tuvieron “relación de entrenador-jugador”.

Su transferencia al equipo mexicano se hizo a cambio de tres millones de dólares, pese a que su cláusula de salida rondaba los 20 millones. “La decisión fue mía y fue futbolística, no económica como se quiso hacer creer. Me empujaron, pero fue mía”, lanzó el atacante de 31 años.

Gigliotti no quiso irse sin antes despedirse de los simpatizantes del club de Avellaneda y anticipó que va a hacerlo formalmente a través de una carta. “Seguramente en estos días cuando esté todo cerrado voy a hacer una carta para los hinchas de Independiente. Me han demostrado mucho cariño y los voy a extrañar”, concluyó.