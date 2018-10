Gimnasia perdió el invicto y hay dos líderes en la Zona 2

El equipo de Norberto Acosta cayó 1 a 0 ante Defensores de Villa Ramallo y dejó su invicto en la Zona 2. Unión de Sunchales, próximo rival de Juventud, empató de visitante y lidera junto al Lobo.

En los partidos que completaron la quinta fecha del Federal A, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibió en el Estadio Núñez a Defensores de Villa Ramallo, con el objetivo de ganar de nuevo en su cancha para acomodarse en lo más alto de las posiciones.

El equipo de Beto Acosta jugó un buen primer tiempo, generó situaciones pero falló en la puntada final y no pudo concretar, pese a tener no menos de tres chances en los pies de Perassi, también un par de Fornillo y Leguizamón.

En el complemento, en la primera que tuvo a favor la visita, apareció el goleador Franco Olego para convertir lo que sería a la postre el único tanto del encuentro. Enseguida los visitantes se quedaron con uno menos por la expulsión de Cartechini. Sin embargo, pese a tener uno más, el Lobo no encontró la forma de convertir, Juan Ferreyra reventó un remate en el travesaño, Perazzi contó con algunas otras y también Leguizamón dispuso de una clara pero no resolvió, dejando su invicto y permitiendo que Defensores de Belgrano sume su primer triunfo en el torneo.

En los otros partidos, Camioneros igualó sin goles ante Sportivo Las Parejas, mientras que Douglas Haig empató con Unión de Sunchales 1 a 1, anotando Cristian Girard para Douglas, igualando Federico Boasso para Unión. El sábado en Paraná, Atlético y DEPRO empataron 1 a 1, con tantos de Lorenzo González para el Gato y Ricardo Acosta para los de Pronunciamiento.

POSICIONES

Gimnasia CdU 10

Unión Sunchales 10

Douglas Haig 6

DEPRO 6

Camioneros 4

Sp. Las Parejas 4

Def. de Belgrano 4

Atlético Paraná 3

Juventud Unida 2

PRÓXIMA FECHA

Unión Sunchales – Juventud Unida

Sp. Las Parejas – Gimnasia CdU

DEPRO – Douglas Haig

Def. de Belgrano – Atlético Paraná

Libre: Camioneros