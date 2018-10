Glifosato: Cuando la distancia mahttps://www.eldiaonline.com/?p=627724rca la diferencia entre la vida o la muerte

El fallo de la Justicia entrerriana que prohibía las fumigaciones cercanas a las escuelas rurales a menos de 1.000 metros cuando estas son terrestres y a menos de 3.000 metros en las aéreas, vino a poner justicia en el tan sentido y discutido tema, teñido por los grandes intereses de empresas multinacionales productores de agroquímicos.Por Alberto D. Rotman (Diputado provincial Cambiemos)

La mala noticia, es la reacción del gobernador Bordet que manda apelar esta resolución cuando son evidentes las pruebas del daño que producen. Se pueden observar en la experiencia y las resoluciones adoptadas como consecuencia de esto, en muchos países donde la utilización de agroquímicos fueron prohibidos, como ocurre en Francia, Italia y otros países del primer mundo y en algunos Estados de EEUU.

¿Qué razones impulsan al gobierno provincial a tomar este camino? ¿Son necesidades económicas, porque a mayor exportación mayores recursos? ¿Son presiones de los poderosos productores de agroquímicos?

El gobierno debería fortalecerse en todos los sectores políticos y sociales que vienen batallando por un ambiente saludable. Porque no hay razón más poderosa que la de cuidar la salud de la población; la de nuestros niños en primer lugar; qué estamos de acuerdo “son los únicos privilegiados”.

Por otro lado, esta forma de producir ayudados con la utilización de agroquímicos se va agotando en el primer mundo y resulta poco inteligente sostenerla. En un tiempo no muy lejano con glifosato ¿quién nos va a comprar? ¿a quién le vamos a vender productos fumigados con estos químicos?

El glifosato, el producto más usado para estas fumigaciones fue incorporado por la IARC (Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS) , en la lista 2A de principios activos que se clasifican en SUSTANCIAS PROBABLEMENTE CANCERÍGENAS para seres humanos. Hace muy pocos días el herbicida 2-4-D también fue incorporado a la categoría 2A de la IARC.

La IARC señaló además los efectos genéticos de la exposición al herbicida. Destaca que el herbicida “también causo daño del ADN y los Cromosomas en las células humanas situación que tiene relación directa con el cáncer”

En otras palabras de los cinco niveles de sustancias que pueden provocar cáncer, el Glifosato se ubica en el segundo lugar en peligrosidad.

En este caso, donde está en peligro nada menos que la salud de los niños y el personal de estas escuelas, el Estado Provincial, no puede, ni siquiera permitirse ninguna duda ni discusión alguna debido a que está comprobado el daño de quienes están expuesto en forma directa a estos productos.

Este Estado, es el responsable indelegable del cuidado de todos los Entrerrianos, sin excepción, no solo no puede de ninguna forma poner en duda la resolución de la Justicia sobre estas fumigaciones, sino que debería poner en marcha inmediatamente su infraestructura de recursos humanos (inspectores) y físicos para que esto, sea cumplida en forma estricta, y si no posee esta infraestructura y/o la logística, -como pareciera-, tiene que crearla para cumplir con ese el fallo. En Democracia, ante la Justicia somos todos iguales y el Estado Provincial, no es la excepción.

Estamos abocados a elaborar un Protocolo de actuación y denuncia ante un caso de fumigación con agro tóxicos en las adyacencias de una escuela rural en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, será una guía con pasos concretos de como las autoridades de los establecimientos educativos deben actuar a los efectos de resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con vistas a visibilizar una problemática que es ignorada por el estado o bien formular una presentación administrativa o judicial.

Cuando el gobierno decida enfrentar estos sectores poderosos debe saber que allí estaremos para ser causa común, la de una provincia que quiere vivir en paz, en libertad y en un ambiente sano.