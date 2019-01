Gracias a los vecinos, La Cuchilla tendrá su secundario

Es una demanda que tiene varios años. Promovido por la Organización Barrial Norte, el proyecto prevé un primer cupo de 35 estudiantes, que comenzarán a cursar la secundaria en su propio barrio, en las instalaciones de la escuela “Coronel Rosendo Fraga” y en horario vespertino.

“El camino es la educación”. Aunque es una frase repetida hasta el hartazgo, no deja de ser una de las verdades más insoslayables. No hay otra manera, sin una buena educación y sin garantizar los mecanismos para que todos tengan acceso a la misma, no hay posibilidades sustentables en el tiempo para bajar los índices de pobreza, de desempleo o de inseguridad.

Claro, una cosa es desarrollar esta habitual reflexión desde la comodidad de un escritorio, a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, y otra bien diferente es trabajar, dedicarle tiempo, esfuerzo y paciencia, para abonar a la construcción de esa mejor educación reclamada.

El caso de la secundaria que en marzo abrirá sus puertas en el barrio La Cuchilla es un claro ejemplo de ello. La iniciativa surgió de los propios vecinos, quienes se pusieron en contacto con las autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas y con el Municipio, para viabilizar un proyecto que no quedara en la nada, o mejor dicho en el escritorio de algún funcionario de jerarquía.

El proyecto tiene “al menos siete años” y ahora fue “diseñado entre los vecinos, la Departamental y el Ejecutivo, y está en el Ministerio de Educación de Entre Ríos”, contó Ariel Olivera. El referente barrial y reconocido por lo hecho en el club La Cuchimarra pasó por ElDía desde Cero junto a Macarena Sánchez, con quien comparte el espacio denominado Organización Barrial Norte, conformado también por otras organizaciones de la zona, como la Comisión Vecinal del barrio y la flamante cooperativa de trabajo “Futuro”.

Aunque no es oficial y las autoridades prefieren ser cautas en este sentido, es casi un hecho que el ciclo lectivo 2019 comenzará con el secundario en el barrio La Cuchilla. En principio, se utilizarán las instalaciones de la Escuela Nº 8 “Coronel Rosendo Fraga”, donde asistirán los 35 primeros estudiantes que protagonizarán esta experiencia nacida de las propias necesidades del barrio.

“En la zona norte no hay secundario. Los chicos terminan la primaria en la Nº 8 y luego concurren al Pablo Haedo o al Colegio Nacional. Pero, además de las distancias, el tema de la falta de bancos y la sobrepoblación de las demás instituciones es reiterado”, expresó Sánchez, al tiempo que contó que “desde la Organización Barrios del Norte ya realizamos una preinscripción” de cara al comienzo de las clases.

“Se va a empezar con un primer año, y a medida que el curso avance se van a ir creando los otros años. La idea es que sea vespertino, para que pueda funcionar en las instalaciones de la escuela. Queremos incentivar a los chicos, por eso pensamos en las orientaciones, que pueden ser: artística, deportiva o en oficios”, adelantaron los promotores de la buena noticia.