Gran primer desfile a beneficio de la Asociación Síndrome de Down

Con gran marco de público, se realizó el pasado viernes, el evento propuesto y organizado por comerciantes gualeguaychuenses.

El clima acompañó y permitió disfrutar del desfile-show llevado adelante por comercios ubicados en calle 25 de Mayo entre Rocamora y Ayacucho, mismo lugar elegido para su concreción.

Con entrada libre y gratuita, quienes asistieron pudieron disfrutar de las colecciones de la presente temporada de Caramelo, Lamei, Sonder, Kevingston y Te vestiré además de las propuestas coreográficas y musicales de ChicoSonidos, con la conducción de Diego Hilt Quiróz y Agustina Hildt.

Durante poco más de dos horas, los presentes no sólo apreciaron calzado e indumentaria si no que, además, colaboraron con la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú adquiriendo productos elaborados por los alumnos en los talleres como así también tortas, huevos de pascua, entre otros lo que permitió a la institución recaudar más de 12 mil pesos sumando la venta de ubicaciones en sillas.

“Estamos felices con el evento, gracias a todos los que nos ayudaron para que saliera adelante” reflejó Agustina Barrenechea, directora de la institución quien agregó: “Vendimos todo lo que llevamos al stand hasta los más de 200 huevos de pascua”.

Vale destacar que el desfile-show estuvo enmarcado en el Centro Comercial a Cielo Abierto y contó con la colaboración del Buró Productivo, la Casa de la Cultura de Gualeguaychú y la Secretaría de Cultura de Pueblo General Belgrano.