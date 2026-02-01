Durante este domingo, se esperan condiciones mayormente nubladas, con vientos del sector SSE a 15-19 km/h, ráfagas moderadas y humedad elevada, que reducirá la sensación de alivio térmico durante la tarde y la noche. La calidad del aire se mantiene buena y no se prevén precipitaciones, por lo que se recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad.

La alerta por calor extremo rige para siete departamentos entrerrianos: Paraná, Diamante, Gualeguay, Victoria, Nogoyá, La Paz y Villaguay. Las autoridades del SMN advirtieron que el calor intenso, sumado a las mínimas elevadas que no bajarán de los 21 °C, aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones en personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores. Se prevé que la masa de aire cálido persista varios días, sin probabilidades significativas de lluvia que alivien la situación.

El pronóstico en Gualeguaychú muestra una mañana despejadas con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 26 °C, aumentando hacia la tarde con máximas de 33-34 °C y sensación térmica que puede llegar a 33 °C, acompañadas de vientos leves a moderados del sector sur y sureste. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con mínimas que apenas bajarán de los 24 °C, lo que limita la recuperación térmica nocturna.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar cuidados: evitar actividad física intensa en las horas de más calor, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol, sobre todo niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Los servicios de salud locales reforzarán la atención ante eventuales casos de estrés térmico y golpes de calor.