Gualeguaychú: Preocupa la falta de provisión de vacunas

La últimas partidas que llegaron a Gualeguaychú fueron insuficientes para cubrir la demanda y el lunes arribaría una nueva partida con la vacuna antigripal, aunque no sería el número de dosis suficientes. Durante el 2018 y lo que va del 2019, la entrega “fue irregular y con faltantes”.

Keyla Heidenreich, una de las integrantes del equipo de salud de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, que trabaja a la par de otros profesionales como Karen Bouchaton y Hugo Boari, señaló que “el lunes estarían llegando las vacunas antigripales y se estima que rondarían entre un 50% y un 80% de dosis disponibles, en relación a la vacunación del año 2018”.

Debido a que el número de dosis no completa la demanda de la ciudad, la profesional solicitó a la población de riesgo que “adquiera el certificado médico y se aplique la vacuna”. Detalló que “desde los 2 a los 64 años se vacunan únicamente a aquellos que tienen algún antecedente de patología”. “Una vez aplicada la vacuna tenemos 21 días para generar anticuerpos, lo que nos lleva al mes de mayo, un tiempo en el que vamos a tener circulación viral”, explicó.

“Este año, y al igual que en el 2018, la vacuna para prevenir la meningitis, la antimeningocócica, una vacuna que se había incorporado al calendario para los chicos de 11 años y se tuvo que sacar del esquema, al menos queda interrumpida la entrega, y algo que se había dificultado para los chicos a los tres, cinco y quince meses, que estamos en faltante desde el 2018, en teoría la entrega estaría llegando esta semana al Ministerio de Salud de la Provincia, lo que sería una buena noticia para los familiares de los chiquitos que no han recibido la dosis”, indicó Heidenreich.

“Recordó que durante enero y febrero sufrieron la faltante de la vacuna triple bacteriana celular, que es la que se aplica a los chicos que ingresan a primer grado, justamente en él período más crítico, cuando los papás preparaban a sus chicos para comenzar el colegio”, comentó la Licenciada.

Contó que “recién ahora está ingresando, pero no en la cantidad necesaria”. “También se generaron inconvenientes con la triple bacteriana, que es la que utilizan las embarazadas previniendo la coqueluche, y que se aplica a las 20 semanas de gestación, y a los chicos de 11 años”. Agregó que “el lineamiento provincial es la de priorizar a las embarazadas para proteger al bebé”, incluso aclaró que “esta vacuna no nos ha faltado porque fuimos haciendo stock para atender a las futuras mamá”.

La Vacunación

Las aplicaciones se efectúan en los nueve centros de salud distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, además de la Secretaria de Desarrollo Social y Salud. También en el Hospital y en los centros de salud que dependen de la provincia.

Heidenreich hizo referencia al vacunatorio móvil, que además de usarse para la vacunación, también se utiliza para llevar adelante testeos de VIH. Adelantó que en la semana de la Vacunación de las Américas, “el vacunatorio, mañana y tarde, va a estar trabajando en el territorio, además de equipos móviles con gacebos para la vacunación antigripal”.

Señaló que abril es muy especial, dado que la última semana está “enmarcada en la semana de la Vacunación de las Américas, donde existe un compromiso con la Organización Panamericana de la Salud con el lema “Protege a tu comunidad, hace tu parte, vacunate”, donde se busca que la sociedad piense en la vacunación como “un acto colectivo de protección”.

Los grupos de riesgo

Lo conforman personal de salud, embarazadas, niños entre 6 y 24 meses, y mayores de 65 años con o sin obra social. La responsable de salud municipal indicó que “cuando llegue la antigripal se presenta una buena oportunidad para colocarse la antitetánica, hepatitis B, y triple viral”.

Con respecto al Sarampión dijo que se “trata de un virus de fácil circulación y debido a la falta de aplicación de vacunas, volvemos a tener incidencias de esta enfermedad en el país”. Señaló que es “lamentable que esto suceda”, y por otro lado “celebramos la ley que fue aprobada en el 2018, respecto a la obligatoriedad de la vacunación”. “Falta que los padres tomen conciencia de la importancia de vacunar a sus hijos”, agregó.

El Hospital

En relación a un rumor que habla sobre la posibilidad que Keyla Heidenreich pueda asumir la dirección de Hospital del Bicentenario, ella respondió: “ese trascendido, si bien me halaga, no me ha llegado”, y en el caso que se concrete, “sería todo un desafío, pero no he escuchado comentarios al respecto, por lo cual prefiero ser respetuosa y prudente”. Esta mujer, además de ser Licenciada en Enfermería, se ha perfeccionado realizando distintos cursos y una maestría en Salud Familiar y Comunitaria.