Gualeguaychú se quedó sin resto y Santa Elena logró el bicampeonato

El equipo Naranja cayó 80-59 ante Santa Elena en el partido que definió el Provincial de Mayores en Paraná. Tras un primer tiempo parejo, Santa Elena marcó diferencias con el tiro a distancia aprovechando una notoria merma de Gualeguaychú, que redondeó un buen torneo.

Se quedó sin nafta. Eso le pasó a Gualeguaychú, que aguantó de igual a igual durante el primer tiempo ante un picante Santa Elena, pero que en el tercer cuarto no pudo sostener el ritmo impuesto por su rival, que con una altísima eficacia de tiros a distancia y sustentado en las figuras de Juani Rodríguez Suppi, Fabricio Rebecchi y Rodrigo Riquelme, se terminó quedando con el partido y repitiendo el título alcanzado el año anterior en Colón.

Gualeguaychú jugó un primer cuarto inteligente, cerrando su defensa para impedir el juego ofensivo de su rival y sorprendiendo con un gran parcial de Jorge Schaff en ofensiva, ocupando espacios en la zona pintada y también castigando desde afuera, para mantener al frente a Gualeguaychú.

El planteo de Mario rodríguez buscó cortar los circuitos ofensivos de los norteños, especialmente en el perímetro, donde Forastieri estuvo errático y Rodríguez Suppi alternó buenas y malas. Rebecchi en tanto, batalló en la zona interior, pero Gualeguaychú fue generando buenas situaciones para cerrar el cuarto inicial arriba 18-15.

En el segundo cuarto los dos bajaron la intensidad y también los porcentajes. A Gualeguaychú le costó hacerle llegar la pelota a Matías Novello en el poste bajo y generar situaciones de ofensiva desde esa posición, tampoco corrió la cancha y todo quedo supeditado al tiro a distancia que esta ve tuvo menor eficacia en los que juegos anteriores. Del lado de Santa Elena, un buen ingreso de Gauna sumado a la siempre oportuna presencia de Rebecchi jugando cerca de la pintura y a la velocidad de Rodríguez Suppi en la conducción, hicieron que los campeones defensores se despeguen sobre el final y lleguen 31-27 arriba al descanso largo.

En arranque del tercer parcial, Santa Elena amenazó con escaparse de la mano de Rodríguez Suppi, pero una buena ráfaga de Gualeguaychú, con Fumaneri y Fernández en el goleo y Novello ganando por única vez en la zona interior, colocaron al frente a la Naranja 38-37.

Fue el principio del fin, porque Santa Elena se despachó con un parcial de 13-0 con dos triples de Riquelme, otro de Rodríguez Suppi y un doble y falta de Rebecchi para empezar a marcar diferencias. Gualeguayuchú no pudo jugar en el palo y palo y la cosa empezó a complicarse, más allá de alguna corajeada de Lado y un nuevo triple de Fernández que achicaron las cosas. Santa Elena se sintió dueño del partido y así lo plasmó en la cancha: tras llegar 56-47 al último descanso, siguió lastimando a distancia con los bombazos de Riquelme y Rodríguez Suppi, sumados al oficio del Negro Rebecchi en la zona interior, llevando la diferencia a 18 puntos y empezando a cerrar el partido.

Gualeguaychú sintió el golpe y no lo pudo asimilar. El esfuerzo físico pasó factura luego de haber jugado cinco encuentros en menos de una semana y, ante un rival que fue superior, los de Mario Rodríguez se quedaron sin respuestas.

Lo ganó bien Santa Elena, con un equipo que juega casi de memoria y con figuras importantes, los del norte de la provincia retuvieron el título alcanzado el año anterior en Colón. Para Gualeguaychú queda un balance sumamente positivo, fue el único equipo que llegó al Final Four surgido de las eliminatorias y sumó do buenas victorias ante Paraná y Concepción para llegar a la final. El compromiso de los jugadores y cuerpo técnico para jugar defendiendo los colores de la Asociación debe resaltarse, especialmente porque son jugadores que quitan tiempo a su descanso para representar al básquet departamental: eso merece ser reconocido.



FICHA

Gualeguaychú 59

M. Gómez 4

J. Fumaneri 8

J. Fernández 14

J. Schaff 12

M. Novello 10

B. Fouce 3

M. Lado 5

A. Pascual 3

A. Díaz 0

DT: Mario Rodríguez

Santa Elena 80

J. Rodríguez Suppi 19

A. Forastieri 5

R. Riquelme 19

F. Rebecchi 19

R. Paz 4

F. Gauna 8

J. Rossi 3

T. Giebert 3

L. Alem 0

C. Genre Berth 0

DT: Pablo Ramírez

Estadio: Luis Butta – Parciales: 18-15; 27-31; 47-56 – Árbitros: R. Barón, S. Cameronez, E Corradini