Gualicho Int se quedó con el festejo en el Clásico Clausura

El pensionista del Stud Melena se impuso en la prueba central superando claramente a Forty Mimada por seis cuerpos en una impresionante producción. Gran concurrencia de aficionados a la última reunión de la temporada en el Hipódromo de Gualeguaychú.

Colaboración

Edgardo Rivas

En la prueba central de la jornada, Gualicho Int se quedó con el triunfo en forma clara, aventajando por seis cuerpos a Forty Mimada, que nunca pudo oponer resistencia. El ganador fue llevado a la victoria por el destacado jockey José Sánchez marcando un buen tiempo de 1’02”20 para las diez cuadras sobre pista húmeda.

El nivel de apuestas estuvo acorde con las expectativas de los organizadores, coronando la última jornada de una fructífera temporada turfística con una interesante presencia de aficionados, acompañando una vez más la Comisión de Carreras del Hipódromo local, que volvió a apostar por brindar muy buenos espectáculos a lo largo del año.

Los destacados de la jornada fueron los jockey Gabriel Rebossio y Gustavo Sánchez, quienes visitaron en dos oportunidades la herradura de la victoria, mientras que el entrenador Andrés González se adjudicó un merecido doblete.

El Clásico Clausura tuvo la ausencia de Dhaalu Atool, Pollards Sport y Daikannon. De entrada fue Gualicho Int quien tomó la vanguardia, seguido de Honor a Team, mientras Forty Mimada quedaba tercera a la par de Cita De Luz.

En mitad del recorrido, el puntero Gualicho Int mantuvo la diferencia con comodidad, mientras que detrás suyo se intercambiaron las posiciones, Forty Mimada buscó acomodarse por sobre Honor a Team. En los metros finales, el jockey José Sánchez apuró el trámite y logró estirar a seis cuerpos la ventaja, para quedarse con una inobjetable victoria.

RESULTADOS GENERALES

Primera Carrera – Premio “Año Nuevo” – Distancia: 800 metros

1º The Best Island (Jockey: Adrián Patriarca – 57 kg. – Entrenador: Gastón Peñalba – Stud: Gastón – Tiempo: 47”50 – Ganada por: 5 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 15 – Imperfecta: $ 15); 2º Teneme Fe; 3º Russian Queen. No corrieron: Linguera y Ad Livitium.

Segunda Carrera – Premio “Verano” – Distancia: 1000 metros

1º Vagabundo Jet (Jockey: Jonathan Pedrozo – 57 kg. Entrenador: A. Almada – Stud: María Victoria – Tiempo: 1’03”00 – Ganada por: 6 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 70 – Llave: $ 400); 2º Gabriela Shot; 3º Banker Score; 4º Sad Seattle; 5º Ruperta Candy. No corrieron: Lolita Emper, Luckyland y Stripesd Legacy.

Tercera Carrera – Premio “Reyes Magos” – Distancia: 1300 metros

1º Linda Moneda (Jockey: Gabriel Rebossio – Entrenador: Andrés González – Stud: Me Tengo Fe – Tiempo: 1’19”50 – Ganada por: 1/2 Pescuezo – Dividendos a Ganador: $ 70 – Imperfecta: $ 90 – Exacta: $ 150); 2º Forty Combatiente; 3º Russian Girl; 4º Surquero; Nely Malu.

Cuarta Carrera – Premio “Papá Noel” – Distancia: 500 metros

1º Lunita (Jockey: Adrián Gonzalez – 57 kg. – Entrenador: P. Gonzalez – Stud: La Luna – Tiempo: 29”00 – Ganada por: 3 Cuerpos – Divendos a Ganador: $ 20 – Imperfecta: $ 25); 2º Marginal; 3º Tophalo; 4º Pirata; 5º Blanquita. No corrieron: Arenillasd, Francesca, Chupabarro y Dólar.

Quinta Carrera – Premio “Día Nacional del Tango” – Distancia: 250 metros

1º Porteñita (Jockey: Leo Burgos – 57 kg – Entrenador: José Moussou – Stud: El porvenir – Tiempo: 15”00 – Ganada por 2 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 15 – Exacta: $ 15); 2º Miss Eufórica; 3º Ana Clara. No corrió: El Casca.

Sexta Carrera – Premio “Noche Buena” – Distancia 1000 metros

1º Relojiao (Jockey: Gabriel Rebossio – 57 kg – Entrenador: Andrés González – Stud: S de B – Tiempo: 1’03”00 – ganada por: 1 Cuerpo – Dividendos a Ganador: $ 40 – Imperfecta: $ 120); 2º Dancerita; 3º Hill Street; 4º Conectada; 5º Lucía Fizz.

Séptima Carrera – Premio “Día Internacional de los Derechos Humanos” – Distancia 1600 metros

1º Plateado Rec (Jockey: Juan H. Doello – 55 kg. Entrenador: Julio Benedetti – Stud: El Ñango – Tiempo: 1’43”00 – Ganada por: 6 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 15 – Exacta: $ 80); 2º Pototeo; 3º Magic Stai; 4º Tape Emperor; 5º Lastidor.

Octava Carrera – Premio “Carnaval Del País” – Distancia 500 metros

1º Viejo Bicho; 2º Pancho Filoso; 3º Chajá. No corrió Chiquita

Novena Carrera – Premio “Navidad” – Distancia: 1200 metros

1º Tenacious Roma (Jockey: Gustavo Sánchez – 57 kg – Entrenador: Ernesto Bello – Stud: Melena – Tiempo: 1’14”30 – Ganada por: 6 Cuerpos – Dividendos a ganador: $ 30 – Exacta: $ 40); 2º Joy Nevizca; 3º Corvus; 4º Gran Fam. No corrieron: Lutebiene, Amigazo Holt; Harlem y Star Of De Banker.

Décima Carrera – Premio “Clásico Clausura” – Distancia: 1200 metros

1º Gualicho Int (Jockey: José Sánchez – Entrenador: Ernesto Bello – Stud: Melena: ganada por: 6 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 60 – Imperfecta: $ 30); 2º Forty Mimada; 3º Honor a Team; 4º Cita Di Luz; 5º Vestida Para Mi. No corrieron: Dhaalu Atool, Pollards Sport y Daikannon.

Undécima Carrera – Premio “Regalo Del Cielo” – Distancia 500 metros

1º Licorcito (Jockey: Rodrigo Antúnez – 57 kg. – Entrenador: J. Chávez – Stud: Los Amigos – Tiempo: 29”50 – Ganada por: Hocico – Dividendos a Ganador: $ 30 – Exacta: $ 60) 2º Rompehuesos; 3º Intenso Game; 4º Mientras Vuelo.

Duodécima Carrera – Premio “Día Del Inocente” – Distancia 1000 metros

1º Mamita (Jockey: Gustavo Sánchez – 55 kg. Entrenador: Juan Martínez – Stud: Talense – Tiempo: 1’02”20 – Ganada por: Pescuezo – Dividendos a Ganador: $ 230); 2º Magnolia Blue; 3º Seleck Direction; 4º Dueño De Todo; 5º Bay Performance.