Guardavidas municipales denuncian precarización laboral y falta de respuestas

Son parte del plantel de 31 trabajadores que todos los veranos cuidan las playas públicas y privadas de la ciudad. Cansados de “promesas incumplidas”, hablaron de condiciones precarias, falta de herramientas y preparación, y por primera vez dieron a conocer a la prensa las situaciones por la que vienen pasando hace más de una década.

Luciano Peralta

A quince días de las elecciones, todo reclamo hacia el Municipio es proclive de tildarse de electoralista u oportunista. Pero a quienes accedieron a esta nota con ElDía poco les preocupa esto. De hecho, nadie mejor que ellos saben que la situación que atraviesan no tiene que ver sólo con la gestión municipal actual, ya que la trasciende ampliamente.

“No nos importa lo que digan. Nosotros ya no tenemos miedo de nada. Es más, sabemos que en épocas electorales es más probable que, por lo menos, nos respondan”, expresa, sin rodeos, Manuel Antúnez, con nueve temporadas como guardavidas municipal sobre su espalada.

A su lado, otros tres compañeros, todos de Nivel 1 –la mayor categoría–, acompañan sus palabras, sentados a la sombra de uno de los sauces del balneario local. Ellos son: Giuliano Bernigaud (10 temporadas), Lucas Díaz (16) y Javier Ontivero (8).

“Somos más los que queremos expresa nuestra situación, pero no todos se animan. Por miedo a quedarse afuera la próxima temporada. Además, Falta Sergio Giménez (10), que no pudo venir porque está trabajando para darle de comer a su familia. Esa es la realidad que vivimos cuando se termina el verano”, expresa Manuel.

El principal reclamo es la falta de respuestas del Municipio con respecto al planteo de continuidad laboral que vienen haciendo hace varios años. Pero no es el único: apuntaron al coordinador de área, Luis Giménez, a las promesas incumplidas, a las condiciones en que desarrollan su trabajo, a la falta de herramientas y, sobre todas estas cosas, a la necesidad de que “haya buenos guardavidas”, porque “acá es cuestión de vida o muerte”.

¿Qué pasa después de la temporada?

“La política no nos valora porque no conocen las condiciones en las que nosotros trabajamos. Los experimentados tenemos, además de la responsabilidad de las vidas de quienes se meten al agua, la tarea de cuidar de los auxiliares”, dice Manuel y en una frase pone de relieve dos de los ejes centrales de su reclamo: la falta de preparación de quienes deben salvaguardar vidas ajenas y la necesidad de seguir trabajando más allá de marzo.

Según los experimentados trabajadores, actualmente sólo uno de cada tres guardavidas son Nivel 1, y muchos “no están preparados”. Por otro lado, hace mucho tiempo que vienen reclamando estabilidad laboral. “Después de 16 años creo que me lo merezco”, se queja Lucas. Y, enseguida, sus compañeros recuerdan las “promesas incumplidas” en este sentido e, inclusive, “la alternativa de conformar una cooperativa de trabajo para mantener el balneario durante el año, que salió desde el propio gobierno”. Pero hasta ahora, nada de ello.

“Más allá de nuestro reclamo, al que entendemos como justo y por eso le ponemos la cara, queremos que se recupere la calidad de los guardavidas. Porque son muchísimos los compañeros, señores guardavidas, que por el manoseo y la falta de respuestas han abandonado la actividad. Los chicos nuevos tienen las mejores intenciones, pero no la experiencia necesaria”, indican.

Falta de preparación e inexperiencia

Cada año, en agosto, cerca de cien postulantes comienzan con el curso preparatorio. Tienen que hacer pruebas en pileta, de resistencia física, rescate, y también en el río. De esa evaluación salen los 31 guardavidas que prestan el servicio, tanto en las playas públicas como en las privadas. “Antes, los mejor calificados iban al balneario, pero ahora no es así”, reclaman.

Más allá de la parte económica –en las playas privadas pagan cerca de un 50% más–, el balneario municipal tiene mejores condiciones en cuanto a la estabilidad laboral y a las condiciones de trabajo.

“En el balneario sabés que vas a trabajar los tres meses de temporada, y vas a estar acompañado de un auxiliar, algo que no pasa en el privado, donde generalmente trabajás solo. Y si hay crecida del río, te contratan por un mes, como pasó este año”, explica Giuliano.

En este sentido, Javier apunta a la “falta de control” por parte del Municipio, y si bien rescata que en las playas privadas “hay muy buenos guardavidas”, muchos trabajan sin haber hecho el curso. “Es una falta de respeto para los que sí se preparan, dejan de trabajar en lo que hacen y quitan horas a sus familias para prepararse. Y eso pasa porque no hay control”, se quejó.

De vida o muerte

Las experiencias que cuentan los guardavidas están todas cruzadas por la desidia y la suerte. “Cuando vino La Renga, éramos seis trabajando con más de mil personas bañándose. Hubo sólo un muerto porque tuvimos suerte”, expresa Manuel.

“Cuando ponen chicos que no tienen ni las cualidades ni la experiencia necesaria pasan cosas como las que pasó este verano, agrega, y trae a la charla “la experiencia de Javier”.

Javier Ontivero vivió un hecho que es representativa de lo que denuncian. Estaba disfrutando su franco laboral junto a su familia en el balneario cuando dos muchachos se ahogaban. “Los dos guardavidas que estaban de turno se metieron, pero también se hundieron. Me metí y como pudimos salimos. ‘Si no estabas vos nos ahogábamos los cuatro’, me dijo uno de los chicos, que salió tragando agua. Y lo peor de todo esto es que nuestro coordinador, Luis Giménez, tardó una hora y media, cronometrado por reloj, para venir a ver qué había pasado”, denunció Javier.

En esta línea, las experiencias, que trascienden a la actual gestión, primero, y más aún a los intereses políticos de la misma, surgen en cantidades. Torpedos pinchados, bandas y sillones rotos, sobrillas que no están en condiciones, falta de baños y, sobre todo, falta de respuestas. Por nombrar sólo algunas.

Es hora, de que el Municipio los atienda. Sus necesidades no tienen que ver con los tiempos electorales. Durante el año, deben seguir trabajando, porque lo necesitan y porque se los prometieron, y en temporada deben hacerlo en condiciones adecuadas. Vidas humanas dependen de ello.