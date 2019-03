Guastavino alertó que la Comisión de Turismo solo se reunió 4 veces en 3 años

La concejal Guillermina Guastavino forma parte del bloque del Frente para la Victoria, pero sigue siendo una de las más críticas de la gestión del intendente Martín Piaggio. Una vez terminada la temporada, se planteó algunas preguntas con tono crítico.

“¿Te parece razonable que en una ciudad como la nuestra, que pretende ser “turística”, el Honorable Concejo Deliberante haya tratado y votado tan solo 3 ordenanzas que tienen que ver con el turismo en lo que va de la gestión?

¿Te parece razonable que la comisión de “turismo, recreación y tiempo libre” del HCD se haya reunido tan sólo 4 veces en 3 años?”, escribió Guastavino.

“Lógicamente que ello nos es atribuible a cada uno de quienes integramos ese “honorable” cuerpo. No pretendo con ello sacarme ningún sayo, sino todo lo contrario. Pero fue el Poder Ejecutivo Municipal quien por septiembre de 2016 lanzó el “Plan Turismo 365” que se planteó los objetivos de la gestión y sintetizó la idea de un turismo todo el año y familiar pero también el cuidado y responsabilidad para con la ciudad”, destacó.

En este sentido, la concejal alejada del oficialismo, opinó que “si este plan tuviera fijado como objetivo convertirse en una política pública ¿cómo es posible implementarlo verdaderamente si no se ha propuesto cambiar una sola Ordenanza? Es decir, ¿cómo es posible cambiar el turismo de nuestra ciudad si las herramientas que usamos son las mismas de siempre?”

“Nuestro Intendente, en oportunidad de abrir las sesiones del 2019, enumeró algunas obras que embellecen nuestra ciudad y que, sin dudas, agregan valor al producto ofrecido a los turistas: Costanera del Tiempo, Camino de la Costa, mejoras en las cloacas, Presupuesto Participativo Turístico. Súper valioso y valorable.

Pero, pretendo decir que en mi humilde opinión, Gualeguaychú carece de un Estado Municipal que funcione con perspectiva turística. Y a modo solo de ejemplo creo oportuno decir que es al menos una torpeza que la Dirección de Habilitaciones no funcione con perspectiva turística. Y no funciona con perspectiva turística porque las Ordenanzas que aplica no la tienen”, agregó Guastavino.

Y agregó: “¿Es justo que se le exijan trámites eternos y engorrosos para habilitar un comercio de venta de carteras y no se le exija nada (o muy poco) a quien pone una parrilla precaria en el patio de su casa para hacer unos mangos el “finde” largo de carnaval? Y en este punto permítase decir que el problema no es la parrilla precaria, ni el comercio de carteras, tanto uno como otro tienen el mismo derecho a “hacer unos mangos”. Pero, en igualdad de condiciones, y esto es trasladable a los tributos de uno y de otro”.

“Si el Estado funcionara con perspectiva turística, si esto fuera una política de Estado definida como tal, un funcionario municipal no hubiera decidido poner baños químicos con vista al puente, tapando uno de los paisajes más hermosos de nuestra ciudad el fin de semana largo de carnaval. Si tuviéramos perspectiva turística, el puerto hubiera estado terminado”, reflexionó la concejal.

“Finalmente, si el Gobierno municipal tuviera verdaderas intenciones de cambiar el turismo en la ciudad, no seguiría permitiendo que solo dos playas de funcionamiento privado definan el perfil de ciudad turística que queremos ser”, expresó en clara alusión a las playas del Este.

“Soy absolutamente consciente de los esfuerzos y el trabajo del área de turismo del Municipio, no está ahí el problema. Compromiso y trabajo sobran. No hay dudas.

La cuestión está en que para definir una política de Estado, mejor que decir, hacer. Hacer en serio. Sin tanto título y más contenido. Y para lograrlo necesitas de todos”, concluyó.

“Esto debe partir del Ejecutivo”

La concejal Araceli Traba de Cambiemos coincidió con alguno de los conceptos vertidos por Guastavino, y agregó que uno de los motivos que pueden sumar a este panorama, es el trabajo sectorizado que realiza el Consejo Mixto de Turismo.

Según Traba, la comisión de Turismo del HCD se reúne cuando hay temas o expedientes para tratar y señaló que el Ejecutivo es quien debiera enviar temas y proyectos.

Respecto al rol del Concejo Deliberante no coincidió con Guastavino y aclaró: “Pretender que desde la comisión de Turismo se resuelva algo es como plantear que desde la comisión de salud no se logró terminar el Hospital; es algo muy amplio. Lo que creo es que tiene que estar el Ejecutivo detrás de todo esto”.

En cuanto a las coincidencias resaltó que “no hay una política de Turismo. Todos los fines de semana de Carnaval ocurre lo mismo, y no se plantea la posibilidad de crear algún tipo de eventos para contener a esa masa de gente y no dejarla a la deriva como se dejó”.