Guastavino cuestionó al gobierno por el “uso electoral” de la carta orgánica

La concejal del PJ aseguró que es una maniobra “con un claro uso electoral”. Defendió el tratamiento del tema pero sostuvo que ahora no es el momento. “Hace ruido que quieran tratarlo a días de las PASO”.

La intención del gobierno de elevar al concejo el proyecto que prevé la creación de la Carta Orgánica generó el rechazo de toda la oposición e incluso de una de las concejales del PJ. En una entrevista realizada en Radio Cero, Guillermina Guastavino cuestionó la decisión del municipio por considerarla una maniobra con “un claro uso electoral”.

Si bien defendió la Carta Orgánica e incluso aseguró que “no hay un sólo gualeguaychuense que se oponga, no es el momento de tratar un tema tan sensible e importante a sólo días de las PASO”. También aclaró que el proyecto “aún no tiene estado parlamentario” por lo que los concejales “no pueden avocarse al tema”.