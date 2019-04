Guastavino participó del encuentro de los Senadores del PJ con Roberto Lavagna

Este miércoles, los senadores del interbloque Argentina Federal recibieron al Dr. Roberto Lavagna en el salón del bloque en la Cámara Alta, invitado por su titular Miguel Pichetto, en el que analizaron la situación socioeconómica del país y el futuro.

La reunión se da en el contexto de la carrera hacia las elecciones presidenciales de éste año, que encuentra al exministro de Economía en la búsqueda de consensos como requisito para participar como candidato a presidente, con el objetivo de construir un “gobierno de unidad nacional”.

Participaron una quincena de senadores del bloque peronista, que escucharon con atención el duro diagnóstico que realizo el exministro de Economía de Néstor Kirchner, sobre la economía actual y lo que le espera al gobierno que le toque asumir el 10 de diciembre.

“Fue un buen diálogo. Hubo un refuerzo de opiniones regionales. Los senadores representan a sus provincias y siempre se aprende algo… no era simplemente que yo venía, era un diálogo… No hablamos de la interna, cada cual seguirá haciendo lo suyo y ya veremos”, afirmó Lavagna.

Al término del encuentro, el exministro expresó que “Mi trabajo consiste en generar consensos internos dentro del justicialismo, pero también incluyendo sectores del radicalismo, del socialismo, del GEN y de partidos provinciales” y agregó: “Hay en construcción un consenso con la idea de no caer en ninguno de los dos lados de esta grieta. Repetir uno u otro gobierno, que ya han fracasado, me parece que no es la solución”.

Por su parte, Guastavino también expresó satisfacción por la reunión: “Coincidimos con el exministro en el diagnóstico. Hay una marcada y creciente insatisfacción de toda la población argentina con respecto a la situación socioeconómica y apostamos a construir un espacio que le devuelva a la Argentina la capacidad de generar un modelo de desarrollo, producción y crecimiento”.