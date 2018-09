Guastavino, sobre su relación con Piaggio: “Estamos coincidiendo”

El senador nacional volvió a referirse a la interna del Partido Justicialista a nivel departamental. “Estamos todos en un mismo espacio, convencidos que tenemos que trabajar para mantener el gobierno de la provincia y respaldando a Gustavo Bordet”, expresó. También habló del “fracaso” del macrismo y el 2019.

La foto de los cuatro referentes máximos del Peronismo Federal –Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey– en una oficina de Retiro es la mejor síntesis que la oposición no kirchnerista pudo lograr hasta ahora.

“Nos dicen que ‘no hay alternativa’. No es cierto, sí la hay”, escribió el propio Massa en el texto que acompaña a la imagen publicado en su cuenta de Facebook y que parece ser la respuesta a la reelección que el presidente Mauricio Macri lanzó días atrás desde Estado Unidos.

Sobre el presente del espacio que fue presentado en abril pasado en el Hotel Aguay de Gualeguaychú, la gestión del gobierno nacional y su relación con el intendente Martín Piaggio dialogó el senador nacional Pedro Guastavino.

“No es un peronismo no kirchnerista, ese es un título del periodismo. Se trata de la reconstrucción del peronismo sobre la base del reconocimiento de errores y el pensar para adelante una nueva alternativa que realmente pueda representar a os intereses de los argentinos”, indicó en diálogo conn ElDía desde Cero el ex vicegobernador provincial.

“Lo nuestro es una construcción abierta, de brazos abiertos, corazón abierto y cabezas abierta, para todos aquellos que coincidan con la necesidad que tiene el peronismo de reconstruirse y de poder generar una alternativa seria y creíble”, expresó el senador, al tiempo que diferenció esta construcción a la de la ex presidenta Cristina Fernández, quien “está construyendo un partido propio, como es Unidad Ciudadana”, por lo tanto “me parece que tiene ya una decisión política tomada al respecto” de cara al 2019.

“El candidato va a salir de ahí”, opinó Guastavino sobre la foto de los cuatro referentes del espacio del que es parte. Aunque aclaró que “en la imagen se ven sillas vacías, eso no es casual, esas otras sillas serán ocupadas por otros referentes importantes, como los gobernadores”, disparó.

La Relación con Piaggio

“Con el intendente Martín Piaggio, con quien compartí una reunión en Paraná con el Gobernador y otros dirigentes, estuvimos hablando de lo que tenemos que afrontar hacia adelante, con lo que tienen que ver con la cuestión electoral. Estamos todos en un mismo espacio, convencidos que tenemos que trabajar para mantener el gobierno de la provincia y respaldando a Gustavo Bordet”, indicó.

“Las diferencias pueden existir, pero estamos coincidiendo, estamos trabajando en forma mancomunada y sin ningún tipo de inconveniente”, aseguró el gualeguaychuense y aclaró que “las diferencias que tenemos son resultas en base al diálogo”.

Fracaso y presupuesto

Sobre la votación del Presupuesto 2019, Guastavino aseguró que los senadores del oficialismo entrerriano “seguramente vamos a acompañarlo”. Y aclaró que, a pesar de los cambios que las oposición ya negocia en el documento inicial, “si el presupuesto no se aprueba el gobierno va a redireccionar el de este año, y tendrá un manejo totalmente discrecional de las partidas, lo que resultaría más perjudicial para las provincias”.

Por último, el legislador se refirió a las expresiones radicalizadas que reclaman un fin de mandato adelantado. Al respecto fue tajante: “El gobierno debe terminar su mandato. Yo creo que este gobierno está fracasando y que va a fracasar; creo que con la política económica y las decisiones que está tomando va en ese camino. Ojalá me equivoque y esto termine bien. Pero cuando pienso en el 2001 me genera mucho dolor y mucha tristeza, y no quiero eso nunca más para mi país, y si puedo, desde mi responsabilidad como senador nacional, aportar para que eso no ocurra lo voy a hacer”.