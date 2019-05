GURÍ: “Cada día agradezco poder hacer lo que amo y caminar la vida como quiero”

Es uno de los grandes artistas que parió Gualeguaychú. Y, sin lugar a dudas, de los más fructíferos y reconocidos dentro y fuera del país. El Gurí pasó por ElDía desde Cero y dejó un mensaje que trasciende largamente la pintura. El amor, el desarraigo, la soledad y su lucha.

Las personas como el Gurí despiertan ese sentimiento que sólo generan los grandes, ya sea en el arte, el deporte, en la política o en la categoría que sea. Vivir su vida, al menos por algunas pocas horas, es una fantasía casi inevitable de quienes admiran su obra, su recorrido y mensaje.

Pasaron diez años desde que partió hacia La Plata, buscando nuevos horizontes, como miles de jóvenes en estas latitudes. La vida lo encontró viajando, pintando, descubriéndose. Y esa fue la apuesta: tratar de desprenderse de los prejuicios, de los mandatos establecidos y de los lugares comunes, para así encontrase con lo más profundo de sí.

Hoy, está en su mayor momento de madurez, su obra así lo evidencia. Y, en lo personal, se lo nota un artista con recorrido. “Con los años el estilo va cambiando, como uno va cambiando su manera de ser. Salir de Gualeguaychú, conocer el mundo, me abrió mucho la cabeza, conocí mucha gente, muchos maestros, artistas que están produciendo otras cosas, que tiene otra manera de pensar, de ser. Eso me influyó”, reconoce en ElDía desde Cero, días antes de viajar a México, su “base logística”, desde donde llega a otros países de Centroamérica.

“Con el tiempo descubrí que la pintura es una herramienta muy poderosa para comunicar, porque todo el mundo que camine por la calle va a ver la obra”, expresó, quien durante los últimos cinco años ha estado estudiado las culturas pre hispánicas de Latinoamérica, influencia que queda clara en su últimos murales callejeros.

-No te gustan los flashes, ¿por qué hablar ahora?

-Siempre sostuve esta idea de que sea el arte el que hable y no yo, pero hace poco entendí que la palabra puede reforzar el mensaje y la lucha. Por eso también escribo, me siento a escribir, a interpretar lo que estoy pintando. En ese sentido superé ese costado antisistema de no querer hablar con nadie, de sólo dedicarme a pintar. Aunque trato de mantener cierto perfil, pero le abrí la puerta a la voz, al discurso…

-No a mostrarte ante las cámaras…

-En el arte hay mucho ego, mucha cara, mucha imagen. Al artista se lo pone en un pedestal y tiene que corresponder. Por eso, de una manera anónima es la pintura lo importante, no yo. Si bien yo la creé, la calle es de todos, hay otra mística. Porque no pinto ni por fama, ni por ego, ni por tener algo. Pinto por un ideal, por una convicción mucho más profunda, no busco el reconocimiento.

Aunque no lo exprese directamente, la libertad y la voz de los que no la tienen son sus banderas de presentación. Su herramienta, el arte, claro. El Gurí –“ese niño, esa esencia, esa energía de un chico y la raíz de uno”, describe– es un artista independiente que trascendió largamente las fronteras del país. Hoy, su obra lo trasciende.

“Creo que, como en todo, el talento se cultiva, son muchos días de trabajo. Sin esfuerzo, sin pasión, es muy difícil lograr lo que uno se propone. En lo personal, cada día que me levanto agradezco poder hacer lo que amo, no tener jefes ni horarios. Y caminar en la vida como quiero, que es una decisión que tiene mucho detrás”, indicó ante el micrófono.

-¿Nunca te enamoraste?

-Sí, claro. Pero hoy elijo mucho más el desapego, la independencia. El amor existe, está, pero por el lado de lo vivencial, lo intenso, no de lo convencional como eso de casarte, tener hijos, una casa y un auto. Hoy elijo otra cosa. Me asusta mucho la rutina, el caer en la caja donde la maqueta funciona perfectamente. Porque, además, cuando todo funciona bien, no hay lugar para crear. Por eso digo que es necesario vivir, viajar, el desarraigo, sufrir, ver cosas. La vida tiene que ser dinámica y llena de experiencias para poder reflejar lo que te pasa. Si no hay ese alimento es difícil expresarse.

-Dos tercios del año estás en el exterior, ¿cuál es la parte difícil?

-En los viajes, la soledad tiene su momento, a veces te pone en un lugar de vulnerabilidad. Pero de eso se trata, eso es la vida. Todo puede cambiar, en cualquier momento. Me ha pasado de estar en un hotel a todo lujo, para algún evento, a ir a la comunidad del barrio y dormir con un colchoncito en el piso.

-De alguna manera eso te hizo lo que sos…

-Hoy en día encontré el camino, estoy focalizado en lo que hago. Si uno produce con pasión, se esfuerza, tiene voluntad y sueña, logra lo que se propone. Ese es el mensaje.