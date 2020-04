Gustavo Corvetto: "El aislamiento es clave para frenar la pandemia"

Corvetto siguió con el aislamiento social que terminó hace algunos días, retornando a su actividad en una clínica local. “Ya atendí los primeros pacientes que no fueron muchos”, indicó el médico en El Día desde Cero, agregando que “por fortuna la gente ha tomado conciencia del coronavirus y concurre a los centros médicos solo en casos de extrema necesidad”. También comentó que la “gente me conoce y no me hacen demasiadas preguntas sobre el coronavirus y como viví más de 20 días sabiendo que estaba infectado”.

El profesional contó que después que le dieran el alta, “tras vivir 23 días encerrado en mi departamento sin tener, salvo vía telefónica, contacto con otra persona, fue algo extraño. Me fui tres días al campo para tomar un poco de aire con la tranquilidad que genera haber superado una situación tan compleja y saber que había tomado las decisión correcta, como fue quedarme en aislamiento, evitando contagiar a un número importante de personas”.

Sostuvo que “el aislamiento es clave para frenar la pandemia” y que “Argentina ha tenido un aliado en el clima con días cálidos”. También agregó que “se viene una parte del año con bajas temperaturas, con casos de gripes, bronquitis, resfriados o faringitis que puede generar un lógico temor por las similitudes que pueden tener estas patologías con el Covid-19”.

Corvetto no disimuló su fastidio por cómo se difundió sus casos en las redes sociales. “Fue una explosión. Luego de que diera positivo en el Malbrán, mucha gente en las redes sociales escribió cualquier cosa, generando temor en la población. Se llegó a decir que estuve con contacto el doctor Adolfo Weimberg en forma personal, cuando las comunicaciones fueron telefónicas y los estudios que me realizaron fueron en mi departamento.”

Consultado sobre si después de haber sido infectado con el coronavirus, su cuerpo quedaba inmune, el médico indicó que “el virus es nuevo y si bien se piensa que con la generación de anticuerpos la persona que superó el Covid-19 quedaría inmune, no me arriesgaría a dar una opinión definitiva, aunque se supone que estoy cubierto”.