Rivas: “Acá no hay víctimas, yo nunca cometí ningún delito”

El abogado acusado por corrupción de menores y facilitación de la prostitución dialogó con los medios de prensa. Ante, su abogado Raúl Jurado pidió la prescripción de la causa.

Comenzó uno de los juicios más esperados en Gualeguaychú. En un cuarto intermedio de la primera de las 12 audiencias que contempla, el acusado habló con los medios de comunicación presentes.

Antes, se expresaron los alegatos de apertura y la defensa del abogado planteó la extinción de la acción respecto a dos causas representadas por la Fiscalía. Luego el tribunal ordenó el primer cuarto intermedio.

Ante los micrófonos de la prensa, fue el propio Rivas el que explicó la postura de su defensa: “La extinción de acción, en este caso por prescripción, es cuando ha transcurrido un tiempo legal, a partir de un determinado delito, sin que haya actuado la Justicia, sin que se haya iniciado ningún tipo de acción. Entonces, eso cae”, dijo sobre la acusación.

A ser consultado sobre las visitas de menores a su hogar, que son parte de la denuncia, el abogado adelantó que no va a contestar ese tipo de preguntas a la prensa. “Lo voy a hacer en el Tribunal”, indicó, y aseguró que va a estar presente en las 12 audiencias estipuladas.

Por otro lado, sobre las fotos y los videos secuestrados en su propio domicilio de Mitre 7, dijo: “pienso en toda las pruebas, inclusive en la que vamos a presentar nosotros”. Y aseguró que “acá no hay víctimas, yo nunca cometí ningún delito”, al tiempo que se expresó “muy tranquilo” en reiteradas oportnidades.

¿Tuvo contacto con alguna de las presuntas víctimas?, se le consultó. “No, con ninguno. No podía, ahí sí hubiera ido preso. Yo soy loco, pero no como vidrio. Cualquier violación que yo hiciera en ese aspecto, de tratar con víctimas o testigos, durante la sustanciación de la investigación penal, automáticamente me llevaban de las pestañas a calle Pellegrini”.

“Hay que esperar el resultado del juicio, lo que hay en el juicio es muy distinto a lo que hay en la prensa. Pero muy distinto”, adelantó.