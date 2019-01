Habló el “enamorado” de Nahir Galarza: “No le pregunté por el crimen, no me importa”

Matías Caudana, absuelto en una causa por narcotráfico, contó cómo se conocieron con la condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Evita de momento hablar de noviazgo y reconoce su deseo de visitarla en la cárcel.

Matías Caudana (20) pasó los últimos dos años y dos meses preso en el penal de Paraná -Entre Ríos- acusado de integrar una banda narco liderada por su propio padre, Elbio Gonzalo Caudana. Finalmente, la pasada semana, recuperó la libertad al ser el único absuelto en un juicio que tuvo más de 20 condenas, incluyendo la de su padre.

Sin embargo, el nombre de Matías Caudana trascendió las fronteras de la provincia por una causa muy distinta a las acusaciones que pesaban sobre él: medios locales revelaron que estaría iniciando una relación con Nahir Galarza (20), condenada a prisión perpetua por el asesinato en 2017 de su novio, Fernando Pastorizzo.

“Nos estamos conociendo”, reconoció el propio joven quien, a través de su abogado Augusto Laferriere, ya tramitó un permiso para visitar a Galarza en la Unidad de Mujeres de Paraná.

Caudana no habla de noviazgo. “Por el momento no nos dimos ni un beso. Tampoco tuvimos la posibilidad de vernos en persona. Solo nos cruzamos un par de veces cuando fui a visitar a mi abuela. Intentamos hablar, pero no nos dejaron. Por eso estoy tramitando este permiso, para seguir conociéndonos”, contó en diálogo con la revista Gente.

Según había dicho su bogado, Caudana y Galarza se conocieron cuando el joven fue trasladado a la Unidad de Mujeres para visitar a su abuela paterna, también presa por venta de drogas. Sin embargo, otra versión señalaba que el flechazo ocurrió durante una consulta de Nahir con el dentista, cuyo consultorio se encuentra en la unidad de hombres.

Caudana detalló ahora que ambas versiones tienen algo de cierto. “Nos conocimos un día que a ella la llevaron al dentista. Nahir salía de la enfermería y nos cruzamos porque a mí me estaban trasladando para ir a ver a mi abuela. Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza”, recordó.

Días después, gracias a un amigo, consiguió el teléfono del pabellón de Galarza y se comunicó con la joven. Los diálogos se limitaron inicialmente a si recibían visitas o participaban de algún taller. “Últimamente, ella me contaba que pasaba mucho calor. Ahí donde está no corre aire…”, precisó.

En esas conversaciones, hubo un tema que nunca se tocó: el asesinato de Pastorizzo. “No le pregunté y no creo que se lo pregunte. No me importa. Nunca me importó lo que se decía de ella”, remató Caudana.

Tras conocerse la noticia del flamante romance, la propia homicida salió rápidamente a negarlo. “No tengo novio ni conozco a ese chico. Nunca hablé con él. No sé quién es”, aseguró la joven en una entrevista con Infobae.

Su abogado se expresó en la misma línea. “Nahir no está de novia. Ni lo conoce. Está enojada con todo esto y no le quiere dar más entidad”, dijo, tajante, Horacio Dargainz.

En cambio, días atrás, el letrado dio marcha atrás con sus palabras y blanqueó la relación de su defendida.

“Por el momento no son novios, pero se están conociendo. Pegaron onda enseguida”, dijo, según replica la revista Gente. Y añadió. “Nahir está muy contenta. Nunca pensó que alguien iba a interesarse en ella después de lo que pasó. Le parece increíble”.

Dargainz también explicó el porqué de su desmentida inicial. “Lo hice por pedido de ella, pues aún no lo había blanqueado con sus padres”, remarcó.