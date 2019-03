Habló el hombre que se paseó en tanga para visibilizar un reclamo

El ingeniero Alberto Mattar, quien se hizo popular por caminar en bombacha por la plaza 25 de Mayo, dialogó con este medio para extender su reclamo. ‘Estoy cansado de vivir esta situación, es complicado lo que vengo padeciendo. Es una zona residencial de San Juan donde viven familias y no se puede explicar tanto ofrecimiento sexual’, afirmó.

El ingeniero Alberto Mattar, quien se hizo conocido por pasear en tanga por la plaza 25 de Mayo, rompió el silencio con Canal 13, desde la puerta de su casa, la cual se convirtió en una parada de travestis, según denunció. “Estoy cansado de vivir esta situación, la verdad que es bastante complicado lo que vengo padeciendo con la acción de esta gente”, sostuvo.

El hombre reclamó que en plena zona residencial de San Juan, donde viven familias, se llevan a cabo verdaderos escándalos sexuales. “En oportunidades me he encontrado gente sentada en la escalera de mi casa y por ahí no me han dejado pasar, tuve que llamar a la Policía para que se vayan”, detalló el hombre.

En este sentido, Mattar manifestó que antes había muchas chicas en la zona, las cuales eran más decentes que los travestis que hay ahora. “Es una situación calamitosa, el gobernador, el ministro de Gobierno, el intendente y el jefe de Policía son cómplices porque no actúan. El problema político que hay son las drogas, no solo lo sexual”, concluyó.