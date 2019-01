Habló la hermana de Thelma Fardin: “Estoy segura que Juan Darthés no la violó”

Carla Lescano le dio una nota al periodista Mario Thibault en Radio del centro 99.9, y desacreditó a la actriz. Una fuerte historia de abuso familiar.

Mientras sigue desarrollándose la investigación por la denuncia de violación que Thelma Fardin le realizó a Juan Darthés, se viralizó una entrevista de Carla Lescano, quien dijo ser la hermana (por parte de madre) de la actriz, en la que puso en duda los dichos de Thelma.

Entrevistada por Mario Thibault en Radio del centro 99.9, Carla reveló que ella fue abusada por el padre de Thelma, y que por eso su madre perdió la tenencia. “Cuando a mí me pasó, me revisaron hasta las uñas de los pies. Tengo miles de pericias y estudios hechos”, expresó. “Es un tema delicado que lo dejé en el pasado hace mucho tiempo. Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan”

Además de decir que “Thelma se quiso suicidar y tiene problemas psiquiátricos”, Lescano expresó: “Yo no sé si hubo alguna situación, porque la verdad que a mí me dejó un poco sin argumentos Darthés cuando salió a decir que había sido ella la que lo quiso avanzar, por lo que evidentemente una situación hubo, pero estoy segura de que Darthés no la violó”.