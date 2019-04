Hay 11 mil entrerrianos afectados por el corte de la obra social Osplad

El secretario General de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, expresó su preocupación por el corte de las prestaciones de la obra social por falta de fondos. Esto afecta a 122 mil afiliados, entre los que hay 11 mil docentes entrerrianos nucleados en distintos sindicatos.

La semana pasada Besel viajó a Buenos Aires para participar de una reunión de los consejeros de AMET en Osplad, convocada de urgencia ante la crítica situación financiera que atraviesa la entidad de salud. Asistió al encuentro para acompañar al consejero por AMET Entre Ríos en la obra social, Daniel Jacobi. Su objetivo fue interiorizarse de la situación de Osplad que, por falta de fondos, enfrenta el corte de las prestaciones médicas.

Según explicó, el crítico escenario se debe en parte a “una disminución impresionante de los fondos que el Gobierno nacional acredita a la obra social”, lo que “causa un estrangulamiento a la hora de pagar las prestaciones”.

Pero además, entiende que existe un ineficaz manejo de los aportes de los afiliados. “Entre Ríos no es deficitaria, aporta en tiempo y forma. Pero esos aportes van a Buenos Aires y ahí se produce el problema: al parecer no vuelven con la suficiente rapidez y cantidad como para que se cubran los costos, tanto de nuestra provincia como de otras”, apuntó. Y agregó: “El problema más importante está en la distribución que hace Buenos Aires hacia el interior del país”.

Según sostuvo Besel, en todo el país hay 122 mil afiliados. Alrededor de 11 mil son docentes entrerrianos afiliados a AMET, Agmer y otras entidades sindicales. “Es muy grave lo que está pasando, es una situación muy dramática”, expresó Besel, que remarcó que este tema “es prioritario” para el gremio porque “contar con obra social hace a la calidad de vida de la gente” y particularmente en el contexto actual del país “no se puede estar sin cobertura en salud”.

Por eso aseguró: “Nosotros vamos a seguir trabajando con AMET Nacional, porque ahí está la situación: en la administración nacional de Osplad y los fondos que le llegan a través del Gobierno nacional”. A nivel nacional, AMET integra, en minoría, el Directorio de la obra social. La mayoría la sostiene Ctera. El tercer miembro es el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (Saeoep).

“Hay que encontrar una solución a la brevedad”, remarcó Besel. “Esperamos que la semana que viene ya haya algún tipo de solución, para que la gente tenga la obra social funcionando”, añadió. Luego comentó que el consejero nacional por AMET, Carlos Abate, “está muy preocupado porque hay un déficit financiero muy importante”, pero lamentó que “trabajar en minoría” en el Directorio “provoca que sus iniciativas no tengan el aval de la mayoría”.

De todos modos, aseveró: “Como AMET estamos tratando de encontrar canales de diálogo y solución entre el consejo nacional de Osplad y el Gobierno nacional, para que se limen las diferencias y podamos contar con los fondos. Y que la Osplad envíe los fondos como corresponde”.

Afirmó además que “en el caso de Entre Ríos, la obra social tendría que tranquilamente pagarnos todo, porque la provincia no es deficitaria y está al día”. En el mismo sentido sentenció: “Entre Ríos paga en tiempo y forma, sabemos que el Gobierno nacional cumple con el depósito, pero resulta que no llega para pagar. Entonces hay algo que no está funcionando”. apf