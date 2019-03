Hay que resistir cuando nos quieren apartar del camino

El dólar tiene fiebre. Otra vez. ¿Serán las elecciones? ¿Será la polarización entre Macri y Cristina? ¿Será que el gobierno no está haciendo los deberes como ‘el mercado’ espera? ¿Será que llovió mucho y se mojaron las calles? ¿Será porque Boca no juega bien y Alfaro no le encuentra la vuelta?