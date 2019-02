Hoet y Sánchez ganaron los 7K Ciudad de Gualeguaychú

El uruguayense Leonardo Het y la bonaerense María José Sánchez fueron los ganadores de la edición 2019 de los 7K Ciudad de Gualeguaychú, que se disputó ayer con partida en Puerta del Sol y llegada en el Club Regatas.

En una carrera estupenda, que se definió en un sprint final apasionante, el uruguayense Leonardo Hoet se quedó con el triunfo en los 7K Ciudad de Gualeguaychú, que se corrió ayer con la participación de 60 nadadores.

Luego de un trámite intenso, con un ritmo vertiginoso, llegaron apretados a la definición Hoet luchando palmo a palmo con el gualeyo Nicolás Gandini López y a Federico Contrera de Varela Juniors. Recién en el remate final pudo prevalecer Hoet con 1h13’15”, dejando segundo a Gandini y tercero a Contrera, apenas separados por 13 segundos los tres primeros,

En Damas, por segundo año consecutivo la bonaerense María José Sánchez mostró su jerarquía, ganando la prueba y clasificando nuevamente Top10 de la General, con un tiempo de 1h19’35”, siendo escoltada en el podio por la rosarina Georgina Pugliese y tercera en una gran labor llegó la juvenil de Neptunia, Catalina Plaza.

CLASIFICACIONES

General Varones

1° Leonardo Hoet (C. del Uruguay) 1h13’15”

2° Nicolás Gandini López (Gualeguay) 1h13’20”

3° Federico Contrera (Florencio Varela) 1h13’28”

4° Lautaro Kenig (Club Muñiz) 1h15’50”

5° Gastón Martínez (Neptunia Gchú.) 1h16’42”

6° Matías Penco (Club Hípico Concordia) 1h16’52”

7° Vicente Loza Addy (C. del Uruguay) 1h17’52”

8° Hernán Peláez (Buenos Aires) 1h18’16”

9° Martín Lemme (CAI Escobar) 1h19’43”

10° Gastón Arce (Punta Alta) 1h20’27”

General Damas

1° María Jose Sánchez (Brown de Adrogué) 1h19’35”

2° Georgina Pugliese (Rosario) 1h29’53”

3° Catalina Plaza (Neptunia Gchú.) 1h31’43”

4° Guadalupe Aroza (Rosario) 1h34’45”

5° Graciela Bonafede (Atlético Adrogué) 1h35’15”

Por Categorías

Damas Menores: 1° Catalina Plaza (Neptunia)

Damas Juveniles: 1° Sofía Antunez (Neptunia)

Damas B: 1° María José Sánchez (Brown de Adrogué)

Damas C: 1° Guadalupe Aroza (Rosario)

Damas D: Georgina Pugliese (Rosario)

Damas E: 1° Romina Iturriarte (Neptunia); 2° Lorena D’Alessandro (Temperley); 3! Lorena Confalonieri (Hípico Concordia)

Damas H: 1° Graciela Bonafede (Atlético Adrogué); 2° Alicia De los Santos (CABA)

Varones Menores: 1° Vicente Loza Addy (C. del Uruguay)

Varones Juveniles: 1° Nicolás Gandini López (Gualeguay); 2° Federico Contrera (Varela Juniors); 3° Lautaro Kenig (Club Muñiz)

Varones A: 1° Leonardo Hoet (C. del Uruguay); 2° Lucas González (Guardavidas Gchú); 3 Juan Eliseo Cerdá (Libre Gchú.)

Varones B: 1° Matías Penco (Hípico Concordia); 2° Martín Lemme (CAI Escobar); 3° Gastón Arce (Punta Alta)

Varones C: 1° Darío Freire (Morón); 2° Lisandro Greca (Paracao); 3° Sebastián Solís (Hípico Concordia).

Varones D: 1° Pablo Fernández (San Pedro); 2° Manuel Antúnez (Guardavidas Gchú); 3° Víctor Leriche (Paracao)

Varones E: 1° Matías Machado (ADN Gualeguaychú); 2° Damián Facciano (Rosario); 3° César González (Banfield)

Varones F: 1° Hernán Peláez (CABA); 2° Fernando Valazza (Hípico Concordia); 3° Hernán Rivas (Botija Gchú.)

Varones G: 1° Fernando Bennazar (San Pedro); 2° Joaquín Fiorotto (Neptunia Gchú.); 3° Daniel Birnie (San Fernando)

Varones H: 1° Claudio Santoestéfano (Paraná); 2° Juan José Orlando (El Volcán – San Luis); 3° Ramiro Núñez (Neptunia (Gchú.)

Varones I: 1° Héctor Fontana (CAE Paraná).