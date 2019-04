Hormachea: “En 2019 creció el delito, y en parte fue por la crisis económica”

El funcionario a cargo de la Policía en todo el Departamento habló sobre la realidad de la inseguridad en la ciudad. Afirmó que muchos políticos en campaña describieron una ciudad que no están tan mal como ellos decían, y defendió a capa y espada a la fuerza de seguridad que comanda: “La de Entre Ríos es una de las mejores del país”.

Nació en La Paz, se crió en Concordia y desde hace poco más de dos meses es el Jefe Departamental de la Policía de Gualeguaychú, el mayor cargo de la fuerza en nuestra ciudad. Con un tono de voz calmo, pensando cada una de sus palabras y sin perder jamás el temple, Cristian Hormachea aceptó hablar sin tapujos durante casi una hora.

La charla abordó un abanico amplio: desde la reputación de la fuerza de seguridad que comanda hasta el flagelo de la droga, pasando entremedio por sus críticas hacia muchas de las consignas que se dijeron en campaña, las cuales tildó de irresponsables y de desconocer la realidad. Por supuesto, no quedó afuera la coyuntura de crisis que vive el país y cómo esto afecta al aumento del delito.

“Hoy en día, en lo que respecta a enero y febrero de este año, hay un crecimiento del delito no sólo comparado con enero de 2019 sino también con el mismo período de tiempo pero del año anterior, lo que marca un crecimiento del delito. Y mucho tiene que ver en esto la crisis socioeconómica. Hemos detenido a muchos que aducen falta de empleo, necesidades por falta de alimentos. No los justifico, pero las razones hay que buscarlas en las necesidades que ya no pueden satisfacer”, afirmó el Jefe Departamental en una entrevista brindada en ElDía desde Cero.

El dato no es menor: según las estadística realizadas por la fuerza de seguridad, construida en base de denuncias realizadas e intervenciones hechas, el delito había marcado un gran descenso en 2017: comparado con el año anterior, el descenso llegó al 47%, y durante 2018 esos números se mantuvieron iguales. Pero 2019, en un contexto mucho más complicado a nivel económico, las cifras volvieron a orientarse hacia lo negativo.

En este contexto y en este marco, durante la campaña de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) casi todos los discursos provenientes de la oposición –algunos con mayor y otros con menor virulencia– afirmaron que se vive un clima de inseguridad en Gualeguaychú. Sin embargo Hormachea afirma que esa figura discursiva está alejada de la realidad.

“He escuchado durante la campaña hablar sobre inseguridad a gente que conoce sobre los recursos con los cuales nos manejamos y las estadísticas que tenemos, por lo tanto hablaron sobre inseguridad sabiendo que Gualeguaychú no es una ciudad insegura. Y por supuesto que me molestó mucho, sobre todo cuando esas palabras provenían de hombres que habían pertenecido a la fuerza y que aún retirados seguimos considerando parte de la familia policial”, sabe que la realidad ellos conocen la realidad sobre los recursos que nosotros tenemos y las estadísticas que manejamos. Y por supuesto que me molestó, porque hablaron sobre inseguridad sabiendo que Gualeguaychú no es una ciudad insegura, por lo menos yo no lo creo.

“Cuando uno ve salir a los chicos de la escuela con el celular en la mano sin que les pase nada, entonces algo de lo que se estuvo diciendo en campaña no es cierto. O como cuando dijeron que las personas ya no pueden salir a sentarse a la vereda por culpa de la inseguridad. Y es mentira. Cuando recorremos, vemos gente sentada afuera, y son personas mayores, de 80 o 90 años, y nos les pasa nada. Es una consideración extrema e irresponsable la que hicieron algunos políticos durante la campaña”, reprochó.

Otra temática que se abordó en la previa de las elecciones del domingo pasado fue el narcotráfico y la droga. Y sin dejar de reconocer que el tema es un problema, enseguida aclara que no es sólo una cuestión local sino mundial.

“¿En qué ciudad del mundo la droga no avanzó? La droga es un flagelo mundial. Afortunadamente hoy tenemos en Entre Ríos la Ley de Narcomenudeo, algo que estábamos necesitando mucho. En lo que va del año hemos realizado cinco procedimientos. El último, hace poco más de un mes, en el barrio Yapeyú, tuvo detrás casi dos años de investigación hasta que pudimos realizar el operativo”, explicó.

La aclaración no es en vano: muchos vecinos le reprochan complicidad a la Policía debido al famoso “todo el mundo sabe dónde venden pero la Policía no hace nada”, y Hormaechea se tomó su tiempo para desguazar este prejuicio: “Para llevar adelante un allanamiento hay que tener pruebas, no es que un juez va a librar una orden porque un vecino diga que en un lugar venden drogas. Nosotros tenemos que ingresar al domicilio, y la ley de estupefacientes es muy clara: para poder ingresar a una casa tenemos que tener una investigación previa. Si bien la Ley de Narcomenudeo nos acorta los plazos investigativos en un 90%, igualmente tenemos que tener evidencias. Un allanamiento no es otra cosa que perturbar la paz de una familia, y eso está resguardado por los códigos vigentes, no es tan fácil”.

Aunque Hormaechea afirma que “hay que tener un gran grado de vocación para ser Policía”, su llegada a la fuerza fue accidental: se había ido a Paraná a estudiar Ciencias Económicas, pero sus padres ya no pudieron seguir manteniéndolo y tuvo que buscar una salida laboral rápita, estable y segura. Fue entonces cuando la Policía se cruzó en su camino: “Lo mío fue una cuestión de oportunidades”, confesó e inmediatamente aclaró: “A lo largo de los años le he tomado cariño y me he enamorado de la profesión. Hoy estoy orgulloso de haber elegido este camino”.

“En Gualeguaychú y en Entre Ríos tenemos una fuerza policial sumamente sana, fuimos felicitados por el ministerio de Seguridad de la Nación. Sé que muchas veces nuestro trabajo no se refleja en la mirada del ciudadano, pero nosotros tenemos bien en claro que somos servidores. No tenemos una mala policía, quizás una a la cual le faltan recursos o una legislación más acorde, pero no somos una mala policía. Todo lo contrario: la de Entre Ríos está considerada una de las mejores del país”, concluyó orgulloso el Jefe Departamental de la Policía local.