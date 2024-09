En una audiencia prevista para este jueves a las 10, el tribunal compuesto por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara comunicará su decisión respecto de los pedidos de prisión del ex gobernador Sergio Urribarri, el ex ministro Pedro Baéz y el ex funcionario Juan Pablo Aguilera, condenados en el marco del denominado “megajuicio”.