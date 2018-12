Hoy será reincorporado el delegado de Rontaltex: “Violaron leyes”, advirtieron

La reincorporación del trabajador se dio como consecuencia de una medida cautelar dictada por el Juzgado Laboral N° 2 de Gualeguaychú.

El secretario gremial de los textiles del Parque Industrial, Gastón Silva, deberá ser reincorporado hoy. El referente gremial había sido despedido el 11 de noviembre de 2018 por la empresa Rontaltex S.A. junto a otros 10 compañeros por reclamar por los derechos laborales de otros trabajadores despedidos con anterioridad.

Desde la defensa de los obreros señalaron que “la empresa no sólo violó leyes con jerarquía constitucional al no abonar las indemnizaciones y liquidación final a los despedidos, sino que también violentó la ley de asociaciones sindicales al despedir a un representante de los trabajadores con una impunidad que asusta y que no tiene otro fin que disciplinar a los trabajadores y a los que luchan por defender los derechos laborales”.

En igual sentido, señalaron que “la patronal se aprovecha de la situación económica del resto de los compañeros trabajadores despedidos obligándolos a suscribir por su estado de necesidad ‘acuerdos judiciales’ con quitas por debajo de lo que efectivamente les corresponde por ley, obligándolos a renunciar a derechos y abonando a cuenta gotas las indemnizaciones por despidos”.

“Queda claro que la intención de Rontaltex S.A es ‘disciplinar a la clase obrera’ y doblegar la lucha de los trabajadores”, resaltaron.

Los despedidos cuentan con entre 7 y 27 años de antigüedad. Desde la empresa se habían ofrecido 6 y 12 cuotas para cobrar las indemnizaciones que hasta el momento no se han cumplido.

Asimismo, los obreros advirtieron que desde la empresa “hicieron una campaña del miedo para que no participen de las asambleas y no tomen medidas de fuerza”.

En este sentido señalaron que “nos amenazaron con la quita de premios de producción y que podía haber más despidos”.

Respecto al caso puntual del delegado gremial, la abogada María Vilche había explicado a ElDía que este tipo de trabajadores “tienen un amparo sindical que los protege de los despidos. Para despedir a un secretario gremial la Ley prevé que la empresa debe cumplir con el procedimiento de quita de la tutela sindical”.

“En ese caso, la empresa tiene que demostrar que hay causas para despedirlo; luego hay que esperar una sentencia donde le sacan la tutela y ahí recién pueden seguir los pasos para despedirlo”, advirtió la letrada. Ahora, el trabajador deberá asumir su puesto de trabajo a partir de hoy. Resta conocer cómo continuará la situación laboral de los despedidos que aún no han cobrado su indemnización.