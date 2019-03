Hubo dos detenidos por un presunto abuso, pero ella no denunció y fueron liberados

Por tratarse de un hecho de índole privada, si la presunta víctima de un abuso sexual no desea efectivizar una denuncia, no hay más nada por hacer. Esto fue lo que ocurrió con dos bonaerenses que permanecieron detenidos en la Jefatura de Gualeguaychú y liberados luego de que no hubo denuncia.

El domingo por la noche se detuvo a dos hombres de 30 y 32 años, oriundos de Junín, por un presunto abuso sexual a una joven de 22 años, a bordo de un automóvil en un conocido balneario de la zona este de la ciudad.

La joven fue atendida en la enfermería, donde se preocuparon por estabilizarla, mientras que los supuestos autores identificados inmediatamente y aprehendidos. Pero cuando la joven, oriunda de Quilmes, fue llevada al Hospital Centenario para ser examinada, se negó a la atención médica.

Los detenidos permanecieron toda la noche detenidos y se les secuestró su camioneta, y hoy por la mañana se ordenó su libertad luego de confirmarse que la joven se negó a realizar la denuncia contra ellos por el supuesto caso de abuso.

El delito de índole privada o delito de acción privada, en Derecho procesal penal, es un tipo de delito que, por no considerarse de una gravedad tal que afecte al orden público de la sociedad, no puede ser perseguido de oficio por los poderes públicos (es decir, policía, jueces o Ministerio público), sino que es necesaria la intervención activa de la víctima como impulsora de la acción de la justicia y como parte en el proceso judicial.