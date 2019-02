Ignacio Veronesi: “ Suena extraño  que, a una semana del robo de una jaula de animales, no haya novedades.”

El productor, en dialogo con ElDía, manifestó su malestar por la desaparición de 25 novillos del campo, propiedad de su padre Antonio, en el establecimiento ubicado en el kilómetro 8 de la ruta 20.

El hecho se habría registrado en la madrugada del martes 5, según lo indicado por el productor quien señaló que los cuatreros “rompieron los 7 hilos del alambrado, supuestamente con un alicate, para ingresar al campo que sufrió, con anterioridad, tres hechos de abigeato”, aunque de menor escala. “Fueron carneadas, la última de tres animales, pero nunca llegaron a tanto”, dijo en referencia a los 25 novillos, entre 280 y 320 kilos que desaparecieron en la madrugada del martes. Contó que por averiguaciones particulares, se enteró que en la “tardecita del lunes dos personas a caballo circulaban por la ruta 20 en cercanías de establecimiento damnificado”. Dijo que no pretende “acusar a nadie”, pero que no tenía dudas de que “gente a caballo ingresó al establecimiento y separaron a los animales que se encontraban en un lote de 40 ejemplares”. Veronesi comentó que el jueves (31 de Enero), anterior al hecho, el personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales dejó de “hacer vigilancia en nuestro campo por falta de personal”. Cabe destacar que el puesto policial , ubicado a la vera de la ruta 20 en La Providencia, se encuentra a unos mil metros del lugar donde desaparecieron los novillos.

Indicó que a casi una semana del hecho, no hay pistas que “conduzcan a quienes provocaron este ilícito, con el agravante de que al momento de hacerlo el embarcadero, en el campo, no tenía maderas porque se las habíamos sacado a los fines de prevenir un hecho de esta naturaleza”. Sin embargo se las “arreglaron para colocar otras y cargar”. Por otro lado, dijo que si “trabajaron de madrugada tienen que haber encendido las luces del transporte, un camión, que sacó los animales”, y suena extraño que “nadie haya visto nada”, por lo que no descartó la figura de alguien que “haya entregado datos muy precisos de la ubicación del corral, la falta de tablas en el embarcadero y por donde salir, ya que el cargadero está a 400 metros de la ruta”. Finalizó diciendo que los animales fueron adquiridos en un remate. Que tienen una “sola marca y que no habían sido remarcados a los fines de evitar infecciones en estos días de calor