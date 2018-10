Indignado: Así encontró la moto que le robaron de la gomería

Néstor Rojas se convirtió en investigador en una semana. Desde el domingo hasta hoy se abocó a tratar de recuperar su moto Yamaha FZ 160cc, y finalmente la encontró en “una tapera” en España al sur. “Preferiría no haberla encontrado nunca”, comentó.

Néstor Rojas es empleado de la gomería La Cueva, ubicada en Urquiza al oeste a metros del boulevard Daneri, pero fue el más afectado en el robo que sufrió ese comercio en la madrugada del domingo, porque el delincuente que ingresó se llevó su moto que la había dejado para que no se ensuciara con la tormenta.

“Cinco años de laburo para que te lo saquen en un minuto”, relató indignado este hombre de 41 años, que utilizaba esta moto para trasladarse desde su casa al trabajo, “esa moto no conocía el parque Unzué, estaba impecable”.

Según contó a ElDía, un delincuente ingresó por el techo del comercio, levantó una chapa plástica, a la que desclavó con mucho cuidado para no hacer ruido, y desde allí accedió al interior. Buscó elementos de valor y lo único que encontró fueron unos 600 pesos en cambio que el dueño del local había dejado en la caja para la actividad el domingo, una notebook y la moto.

Se denunció el hecho a la Policía y Rojas confió en que podía llegar a tener novedades, pero los días pasaban y no tenía noticias. Así que un día decidió comenzar él mismo una investigación y preguntando y preguntando llegó a recuperar lo que quedaba de la moto.

“Esto no lo puede hacer la Policía, si ellos sabes quién es el que roba en cada barrio”, relató con una mezcla de bronca e indignación, porque lo que encontró de la moto solo fueron pedazos: “ya no sirve más”.

Al parecer, según lo que pudo averiguar sobre lo sucedido, el delincuente que entró a la gomería y sustrajo su moto sería de los barrios del oeste y llevó el rodado hacia la zona sur, en España casi tropas, con la intención de venderla por dos pesos, pero no consiguió comprador y por tratarse de una “papa caliente” la dejó abandonada en un terreno donde hay una precaria vivienda.

Luego, comenzó el desarme poco a poco de la moto hasta dejarla prácticamente sin nada. “Fui con la camioneta de la gomería después de decirme dónde estaba, la estacioné marcha atrás y la cargué. Así de fácil fue, pero preferiría no haberla encontrado nunca, porque no sirve más”, indicó el damnificado. “Solo quiero agradecer a la gente que se preocupó y me dio una mano”, agregó.