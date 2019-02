Insólita programación de la Copa Gualeguaychú con tres partidos en una misma noche

La fecha programada inicialmente para el martes sufrió cambios y esta noche habrá una extensa jornada con tres partidos. El último encuentro fue programado para la medianoche, un hecho inédito en el fútbol local.

Daniel Serorena

La Liga Departamental de Fútbol no termina de asombrar con sus determinaciones. Cuando parecía que nada más podría pasar en cuanto a decisiones erróneas, el cambio de programación en la última semana de la Copa Gualeguaychú, ha sido la gota que rebalsó el vaso y marca una falta de seriedad pocas veces vista.

Inicialmente, de acuerdo al calendario que se había diagramado en forma conjunta entre la Liga Departamental y la Dirección de Deportes, se tendrían que haber jugado dos partidos anoche y el restante en la noche de hoy, tal como publicó ElDia en su edición de ayer.

Sn embargo, en la reunión llevada a cabo el lunes en la Liga Departamental todo cambió. Con la complacencia de los delegados de los seis equipos que tenían que jugar, argumentando cuestiones económicas, como ahorrar en el pago del operativo de seguridad y también en un costo menor en los aranceles de los árbitros, se terminó resolviendo jugar los tres partidos en la noche de hoy, uno a las 20, otro a las 22 y el último a las 00. Si a medianoche!!!!

Ya la semana anterior, se habían programado para las 23.30 la continuidad del partido que debieron suspender por un corte de luz Cerro Porteño y Deportivo Urdinarrain, pero entendiendo la necesidad de resolver dicho encuentro y que solamente se jugaron 25 minutos, no pareció tan descabellada la situación.

Resulta verdaderamente incomprensible que los delegados de los clubes acepten jugar en un horario inverosímil por donde se lo quiera mirar. En ningún torneo oficial medianamente serio se puede programar un partido a la medianoche, tomando en cuenta que en los dos juegos anteriores habrá demorar lógicas, que obligarán a que el último partido comience bastante más tarde de lo previsto inicialmente.

En definitiva, a las 20 jugarán Independiente ante Deportivo Urdinarrain, desde las 22 lo estarán haciendo Juventud Urdinarrain frente a Sportivo Larroque y a las 00 será tiempo de que Central Entrerriano y la Vencedora ingresen sin proponérselo en el Libro Guinness de los records, por tratarse de los dos equipos que protagonizaron un partido que comenzó pasada la medianoche y que finalizó pasadas las 2 de la madrugada.

Un mamarracho que no tiene explicación alguna.