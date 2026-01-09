Luego de los incidentes provocados por la delegación de Lanús de Concepción del Uruguay, en el último partido de Juventud Unida como local que no llegó a disputarse, la Policía Departamental de Gualeguaychú envió una insólita notificación al club.

El texto policial, en primer lugar dispone “como medida preventiva la restricción de concurrencia a los espectáculos futbolísticos oficiales del grupo de simpatizantes identificados como ”La Ocho".

Además, establece “la contratación mínima de 8 funcionarios policiales como servicio adicional, los que deberán estar dos horas antes del inicio del encuentro”.

De esta manera, la hinchada de Juventud no podría ingresar al partido que el Decano tiene como local el próximo domingo, cuando recibe a Depro con la necesidad de remontar un 0-2 de la ida en Pronunciamiento.