Intensa charla íntima entre Thelma y Verónica Lozano

La denuncia penal y pública deThelma Fardin(26) contra Juan Darthés (54), actor al que acusó de haberla violado en una gira de Patito Feo, en Nicaragua, llegó 9 años después, tiempo en el que la actriz pudo procesar y verbalizar lo ocurrido.

“Eso fue lo que me desdibujó, en algún momento. Hoy es lo que me constituye. Hoy estoy fortalecida y terminé jugando un rol que me excede… Lo sanador es hacerlo (hablarlo) en el momento que uno quiere, no es que ahora se tienen que sentir obligadas. Es hermoso que ahora la sociedad esté permeable a la escucha”, dijo Thelma en Cortá por Lozano, recapitulando acerca del tiempo que necesitó para poder asimilar lo vivido y poder denunciar al actor.

Empática y creyendo en su relato, Vero Lozano le preguntó sin rodeos: “¿Cuándo pudiste decir ‘Juan me violó’?”. Y Fardin respondió: “Hace unos meses estaba leyendo Teoría King Kong, de Virginie Despentes, y encontré las palabras puestas por otra persona. Su descripción de ‘a mí me pasó esto’, me hizo decir ‘a mí también’. Ahí dimensioné que la palabra es esta. Y poner la palabra es sanador. Esta violación que sufrí. Poder utilizar esa palabra es sanador”.

En la misma línea, la joven actriz dijo que a sus papás le contó a principios de año que había sido víctima de una violación.