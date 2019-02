Internaron a Jorge Lanata: podría tener dengue

El periodista no sabe qué es lo que le afecta, pero transmitió cuáles son las diversas posibilidades de su diagnóstico: “Una puede ser que sea contaminación por antibiótico, es decir, que mezclé; otra es que sea algo viral. Y la última, dengue“.

“Debe ser porque yo vivo en una zona marginal de Buenos Aires. ¡Es increíble! Es una joda de los mosquitos en mi contra. Al mosquito hijo de mil p… que me picó le deseo la muerte. Me hicieron un estudio que decía que tenía anticuerpos de dengue y no puedo tener esos anticuerpos si no lo tuve”, agregó.

Pero llevó tranquilidad a sus oyentes en el programa Lanata Sin Filtro: “Estoy esperando que se pase esta porquería. No es grave. Esto pasará”.