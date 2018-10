Invierten 15 millones de pesos en la refacción de la Escuela Rocamora

La directora de la Escuela Nº 3 Tomás de Rocamora, Rocío Suárez, se refirió al presente de la educación, sin olvidar el pasado. También habló de la integración y de las reformas que se llevan a cabo en una de las escuelas más antiguas de la ciudad. Asimismo hizo referencias a las obras que se están llevando adelante.

El establecimiento cuenta con alrededor de 800 alumnos en la suma de los dos turnos y de uno intermedio. La dirección está a cargo de la docente Rocío Suarez quien lleva 28 años en la educación, 23 al frente de alumnos.

Destacó que en la Rocamora la escuela tuvo su puesta en valor y está siendo “sujeta a una serie de refacciones y nuevas obras en el sector que da a calle Rocamora con aportes del estado provincial por un monto de 15 millones”.

De todas maneras, indicó que mantener a una escuela de cerca de 800 alumnos “no es fácil”. Dijo que se está cumpliendo con el refuerzo alimentario nacional y los aportes de bienes y consumo, sin embargo lo que llega no alcanza para cubrir las necesidades del establecimiento.

“Hoy la partida para bienes y consumos es de $708 por mes y si tuviéramos que limpiar la escuela con esa suma, no alcanza, por lo que se siempre se echa mano a otros recursos”, contó.

Por otra parte, Suárez recordó que desde que “ingresó al mundo de la enseñanza, poco y nada ha cambiado en relación a que la educación sea mirada como corresponde por las distintas gestiones de gobierno en todos los sentidos”.

Dijo que “la mayoría de las escuelas son mantenidas por sociedades cooperadoras que trabajan a destajo en escuelas públicas para mantenerlas en funcionamiento”. Gente que destina “parte de su tiempo para abocarse al establecimiento donde cursan sus hijos”.

En cuanto a la educación, señaló que no es la “misma que hace 10 años”. La mirada de hoy es la de “una escuela con integración, una inclusión que hace casi tres décadas, cuando comenzaba a trabajar, no se apreciaba”, pero “gracias a la nueva ley de educación 26.206, que habla de una educación integral, se han alcanzado logros muy importantes”. Desde hace un tiempo se “parte desde la diversidad y que el aula no se trabaja más en forma tradicional debido a que los chicos no aprenden de la misma manera. Tenemos alumnos con una metamorfosis familiar muy profunda, cambios que afectan a los niños, también la inclusión de la tecnología de la información y la comunicación que no existían en nuestros inicios en la docencia”.

Visita de Desarrollo Social

El lunes pasado la escuela recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Nación, quienes entregaron un kit a la alumna no vidente Jana Balladares. La niña cursa sexto grado y este año será una de las egresadas.

Jana recibió un “kit didáctico que tiene que ver con el manejo del sistema Braille”. Contó que la “niña leyó en este sistema”, además de “un trabajo en conjunto con todos los chicos de la escuela para que también sepan cómo se maneja el sistema mencionado”. Indicó que “Jana tiene un lugar en el cuadro de honor de la escuela”.

Cabe destacar que el establecimiento “trabaja con la educación integral”, es decir “con niños con capacidades diferentes que asisten a la escuela integrados con distintos equipos”.

Comentó que cuentan con 30 carros móvil con computadoras portátiles, donde los “maestros trabajan con talleres desde la tecnología, teniendo en cuenta que el chico maneja todo tipo de información -no conocimiento- que está a cargo de las escuelas”.