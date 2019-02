Ivana Icardi, recargada en Twitter contra Wanda Nara

La hermana del delantero del Inter salió al cruce de usuarios que la acusaron de “resentida” y “mantenida” por el crack. ¡Y volvió a apuntarle a su cuñada!

No hay ni un poco de onda y tampoco -a esta altura- parece que Ivana Icardi (23) o Wanda Nara (32) hagan algo para mejorar su relación, con Mauro Icardi (25) en el medio tironeado por sus ambas.

Una muestra de las asperezas familiares la dio la exparticipante de Gran Hermano 2016, cuando se despachó contra la mediática a través de Twitter, luego de que Wanda elogiara a la mamá de Mauro en la red social: “Esta mujer de ser buena persona y de la familia ¡no tiene ni pu… idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera”.

Así fue que en las últimas horas la rosarina radicada en Italia salió al cruce de varios usuarios, algunos de los cuales la acusaron de vivir de la plata del futbolista. “Los que se creen que por responder y tirar un par de tweets estoy resentida (?) y no tengo vida (?): ¿Ustedes para que usan Twitter? ¿Para que se les vaya la vida en esto? Chicos, después cierro la app y sigo mi vida, no es que me voy a tirar de los pelos, eh”.

Luego de negar buscar hacerse famosa a costa de su hermano, Ivana refutó a otro internauta: “Cierto es que no hay ciego peor que el que no quiere ver, pero seguramente tus cuñadas no suben fotos a redes sociales cuando en realidad está todo mal para demostrar (lo contrario), ¿no?”.

Al final, Ivana Icardi reiteró: “Mauro nunca nos mantuvo. Pasabamos tiempo, ‘superficial’, con él y su ex novia que era divina. No todo en la vida es plata y fama”.

¡Mirá los tweets!

Ivana Icardi Rivero @iicardi7 Lxs que se creen que por responder y tirar un par de twits estoy resentida(?) y no tengo vida (?) ustedes para que usan twitter? Para que se les vaya la vida en esto? Chicxs después cierro la app y sigo mi vida, no es que me voy a tirar de los pelos eh

Eliana Valdivia @ElianaValdivia4 En respuesta a @iicardi7 Pareces resentida de verdad yo pasó paso por algo igual mis cuñadas son unas conchudas pero ya no les doy bola hago mi vida y no las registró. Pero claro somos todos pobres jajajajaja Ivana Icardi Rivero @iicardi7 Cierto es que no hay ciego peor que el que no quiere ver, pero seguramente tus cuñadas no suben fotos a redes sociales cuando en realidad está todo mal para demostrar no? Crees que pasa por ser pobre o rico? O porque tus hermanos ya no te importan un dope?Cierto es que no hay ciego peor que el que no quiere ver, pero seguramente tus cuñadas no suben fotos a redes sociales cuando en realidad está todo mal para demostrar no?