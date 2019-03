Javier Melchiori y Benedetti se reunieron con Rodríguez Larreta

Los precandidatos a Intendente y a Senador Departamental por el Frente Cambiemos Gualeguaychú, mantuvieron un encuentro con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El encuentro sirvió para conversar respecto de distintas cuestiones inherentes a la gestión pública y programas de gobierno que se llevan adelante en la principal ciudad de la Argentina y que puedan ser replicadas en Gualeguaychú.

Melchiori indicó que “el encuentro fue muy productivo ya que hablamos sobre ideas innovadoras y efectivas que en algunos casos pueden ser instrumentadas en nuestra ciudad. Tocamos muchos temas, fue provechoso y ya trasladamos muchas de esas iniciativas a nuestros equipos técnicos para que desarrollen los proyectos”, contó.

El único precandidato a la intendencia por Cambiemos explicó que “más allá de abordar varias temáticas, nos detuvimos especialmente en los proyectos de desarrollo que vinculan lo público y lo privado y en la problemática y abordaje integral de los residuos domiciliarios. Tenemos varias ideas en desarrollo respecto de avanzar en obras y acciones que vinculan al Estado con el sector privado. Bajo este método asociativo el gobierno nacional va a construir 525 viviendas en Gualeguaychú, por ejemplo. Es un sistema mixto que puede ser utilizado en diferentes frentes y que pensamos llevar adelante para hacer crecer la ciudad”, remarcó.

Asimismo, Melchiori adelantó que “también trabajamos en una idea altamente superadora a la que la gestión municipal lleva adelante hoy donde seguimos enterrando la mayoría de la basura, además de tener un servicio deficiente y que no aprovecha los residuos. En breve, desde Cambiemos vamos a plantear de cara a la sociedad un sistema innovador, moderno y muy distinto al actual, donde se aprovechará el 100 % de los residuos y se evitará la contaminación”, deslizó.

“Es indudable que la ciudad está estancada. Esta gestión no ha hecho nada nuevo ni innovador que genere expectativas y condiciones de desarrollo y empleo genuino. Con el maquillaje no sólo no alcanza, sino que es ir perdiendo terreno de cara al futuro. Por ello, nos hemos propuesto desde Cambiemos cambiar el paradigma e ir obviamente tras las acciones que mejoren en el día a día la calidad de vida de la gente, pero no quedarnos allí, sino soltar amarras y poner proa al futuro. Es necesario y urgente atraer inversiones y obras que nos hagan crecer. Debemos generar las condiciones para una Gualeguaychú moderna, productiva y que valga la pena ser vivida”, remarcó.

Por último, señaló que “todas las falencias estructurales de la ciudad están pendientes, ya que no han sido abordadas. Nuestras ideas para gobernar Gualeguaychú incluyen propuestas concretas y posibles. Ya es tiempo de avanzar hacia la resolución de los grandes desafíos”, finalizó.