El presidente Javier Milei partió finalmente este sábado a las 11.25 (hora de Argentina) rumbo a Israel. Se trata de la tercera visita del mandatario argentino al país de Medio Oriente, envuelto en la guerra contra Irán y Líbano. El argentino permanecerá durante tres días en suelo israelí para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia y se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Como en las dos anteriores visitas -en febrero de 2024 y junio de 2025, cuando se estaba por desencadenar la “guerra de los 12 días” contra Irán- Milei, que en una polémica declaración se autodefinió el presidente “más sionista del mundo”, será recibido triunfalmente.

A lo largo de tres días, en agradecimiento a su alineamiento incondicional, Milei será galardonado con una importantísima medalla de parte de su par israelí, Isaac Herzog, recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Bar Illan y será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Y, en el evento, más importante de la visita, se convertirá en el primer extranjero en participar de la ceremonia de las antorchas, una de las más sentidas en el país.

La delegación, compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), arribará a Israel a las 9:30 del domingo (03:30 en Argentina), a bordo del avión presidencial. La primera actividad del presidente, apenas una hora después del aterrizaje, será la visita al Muro de los Lamentos, en Jerusalén, donde acude cada vez que viaja a Israel. Con agenda propia, a las 16:15 (10:15 en Argentina), el ministro Quirno se reunirá con su par israelí, Gideon Sa'ar.

Según la agenda oficial, a las 17:30 hora local (11:30 en Argentina), Milei mantendrá un encuentro con el primer ministro del Estado de Israel. Aún sin horario confirmado, Milei podría anunciar este domingo el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al.