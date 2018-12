Jimena Barón celebra la Navidad con un posteo de mujer empoderada

Con la excusa de acomodar las bolas de adorno del arbolito navideño y lookeada con un outfit muy sensual que dejó al descubierto sus curvas, la actriz y cantante publicó dos imágenes suyas en la red social que rápidamente se llenaron de corazones.

Un día antes, la subcampeona de Bailando 2018 había hecho otro posteo sexy, esta vez lookeada con un traje de baño underboob (que deja al descubierto la parte baja de las lolas), para celebrar un número tan redondo como impactante: los 5 millones de seguidores en Instagram, que la posicionan como una de las cinco mujeres argentinas más seguidas en esa red social: Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, lidera con 8.200.000; Tini Stoessel tiene 6.200.000; Valentina Zenere, villana de la ficción juvenil Soy Luna, acumula 5.8000; Lali Espósito va por los 5.500.000 y en el quinto lugar aparece Jimena Barón con sus 5m.

Acompañando esa foto, la mamá de Momo(4) escribió unas líneas de agradecimiento para sus followers:

5 MILLONES. De ustedes leyendo todas las huevadas que posteo, metiéndose un poquito en mi vida, mi casa, mi intimidad (re que ya no tenía). Me encanta que estén, me hace feliz si les saco una sonrisa con mis historias y si cada tanto entre tanta boludez que hago logro hacerlos sentir bien o trasmitirles algo copado, un mensaje, una reflexión, algo…

De este lado, los siento una compañía, los leo, respondo lo más que puedo, y de verdad les agradezco, me transmiten mucho amor y mucho empuje, ¡muchas veces sus mensajes me cambian el día y me hacen tener fuerzas y ganas de seguir adelante con todo!

No nos conocemos, pero un poco si… es algo así, ¿no?

Recuerden que yo no soy ejemplo de nada, intento siempre tirar buena onda y hacerlos reír. Sean felices, intenten eso todos los días de la vida, es lo único que vale la pena. Escuchen a la gente que saben que los quiere, al resto… tesoritos de Dios, NI CABIDA. La mala leche, la envidia y las críticas todas en el medio del culete efecto laxante, bebé, adiós por siempre. ¡Hacé la tuya! De eso no te vas a arrepentir JAMÁS. De escuchar giles y hacerte mala sangre sí… ¡no hay tiempo! Comprate la tanga que siempre quisiste, o la pupera, tirale los perros al que te gusta, blanqueá que te gusta otro, salí con amigos, embriagate, perdoná al que se mandó un cagadón, hacete regalos a vos mismx, dejá de ser amigx de quien no te quiere bien o te lastima, decile a tu jefe que se vaya a freír churros, ponete auriculares y andá caminando por la calle como si fueras Beyoncé o Jay Z, cambiá de trabajo, ¡viaja! No ahorres para tener la casa en el country con el labrador y el marido con cara de ganso que es un embole pero es bueno y ya fue tu familia lo quiereeee… ¡NOOOO!, buscá enamorarte mucho del que la vida quiera y apostá ahí, no plantes un árbol, no leas un puto libro si no querés y los hijos…vos fijate, te rompen toda la casa y no dormís nunca más… (Momo, te amo)

¡Adiós querido seguidor, vete a ser feliz! Gracias por estar acá conmigo un ratito siempre.