Jorge Lanata tiene una gastroenteritis severa: sigue internado en la Fundación Favaloro

Jorge Lanata continúa internado en la Fundación Favaloro, institución a la que ingresó el 22 de febrero. Hoy por la tarde, el parte médico asegura que el periodista está internado por “una gastroenteritis severa”, sin fiebre y respirando por sus propios medios, sin asistencia mecánica.

Sus médicos aseguran que no registra fallas “en ninguno de sus órganos” -lo que incluye su riñón transplantado-, por lo cual “evoluciona con mejoría del cuadro que motivó su internación, siendo necesaria su permanencia en el hospital hasta completar su recuperación”. El periodista y conductor continuó durante toda la semana y fin de semana en tratamiento, razón por la cual se retrasó el regreso de Hora 25 a la TV.

Lanata está estable, afirmó una fuente de la fundación ante la consulta de este diario. Si bien en la última semana no hubo información concreta sobre su salud, causó preocupación el hecho de que pasó a estar en observación en una habitación común para luego ser trasladado a terapia intermedia, en este último caso un cuarto equipado como intensiva, dado el cuadro complejo que presentaba debido a sus antecedentes de salud (y, además, para distraer a curiosos que tienen familiares en ese sector).

El parte médico de la institución

Fuentes allegadas al periodista confiaron a LA NACION que su evolución es lenta y los médicos aún tratan de diagnosticar su caso. Lanata ingresó al sanatorio con fiebre muy alta como síntoma principal y con un cuadro ante el que no se descartaba la posibilidad de haber contraído dengue. Tiene asistencia respiratoria pero no está intubado; sólo tiene colocada una bigotera. Según pudo saber este diario, le extrajeron liquido de un pulmón.

“Estoy un poco hecho pelota, tuve mucha fiebre, descompostura y náuseas”, explicó el martes el conductor en un diálogo con el equipo de su programa, Lanata sin filtro. “Al mosquito hijo de mil p. que me picó le deseo la muerte”, bromeó, en el aire de Radio Mitre, ciclo que a su ausencia estuvo a cargo de Tato Young y, en las últimas horas, a cargo de su reemplazo natural, Diego Leuco. Y agregó “Cuando estás mal, estás mal. Lo mismo me pasaba cuando me daban diálisis: estás al pedo, pero no podes hacer nada mientras tanto”, ejemplificó sobre el tratamiento al que se sometió antes del trasplante de riñón que le realizaron en 2015

Cabe recordar que todo comenzó cuando Lanata contrajo un virus gastrointestinal agudo (tal es es el diagnóstico oficial de la Fundación Favaloro) a mediados de la semana pasada, el cual puede haber tenido tres posibles causas: una combinación inapropiada de antibióticos, un virus indeterminado o, finalmente, la picadura de un mosquito que alojara el virus del dengue.

Lanata y su vuelta a la TV

Por estos días Lanata tenía pensado regresar a la pantalla chica con Hora 25, un ciclo en las noches de TN, que si bien en un comienzo debutaría el lunes 11, lo hará recién el 18, en el horario de lunes a jueves, a las 23, al igual que los otros cambios que prepara TN para este 2019. Pero por el momento, la señal de noticias prefiere anunciarlo como “muy pronto”.

Con lo que respecta a TV abierta, sigue en pie la idea de que en junio regrese a la pantalla de Eltrece con la octava temporada de Periodismo para todos (PPT). En un año electoral, la cobertura del ciclo se centrará en las campañas presidenciales y todo lo que tenga que ver con las candidaturas de los políticos. Seguramente, tampoco falten los editoriales políticos con el típico tinte de humor del periodista multipremiado. (fuente: La Nación / autor: Pablo Montagna)